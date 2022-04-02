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Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открыта

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открыта

Участок Коби-Гудаури трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс был закрыт из-за угрозы схода лавин 02.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Дорога, ведущая из Грузии к российской границе, открылась для всех видов транспорта, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии.Участок Коби-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс был закрыт на семь часов из-за угрозы схода лавин. После того как угроза была снята, дорога открылась, однако на участках Млета-Гудаури и Коби-Гудаури движение возможно только без остановок.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

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грузия, новости, погода, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс