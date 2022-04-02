https://sputnik-georgia.ru/20220402/verkhniy-lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-rossii-vremenno-zakryta-265693535.html

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России временно закрыта

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России временно закрыта

До вечера субботы дорога, ведущая к грузино-российской границе, будет закрыта 02.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-02T13:54+0400

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Дорога, ведущая из Грузии к российской границе, закрыта 2 апреля до 19:00 по тбилисскому времени из-за опасности схода лавин, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии.По данным департамента, для всех видов автотранспорта закрыт участок Коби-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.Что касается участка Млета-Гудаури, то там движение возможно только без остановок.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, россия, верхний ларс