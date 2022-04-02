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Все о демографии в Грузии – последние данные
Все о демографии в Грузии – последние данные
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" опубликовала материал об основных демографических показателях страны в 2021 году 02.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-02T19:36+0400
2022-04-02T19:36+0400
2022-04-02T19:47+0400
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Так, согласно данным "Сакстат", в 2021 году в Грузии умерли 59 906 человек – это худший показатель за всю историю анализа данных, то есть с 1994 года. Кроме того, естественная убыль населения без учета миграции в 2021 году перешагнула отметку в 13,9 тысячи, что также рекорд последних 28 лет.В 2021 году сохранился отрицательный показатель прироста населения. При 59,9 тысячи скончавшихся в 2021 году в Грузии родились 46 тысяч детей.В инфографике Sputnik Грузия вы также узнаете данные о количестве зарегистрированных браков и разводов за 2021 год и для сравнения данные за 2020 год.
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грузия, новости, общество, sputnik, инфографика, инфографика
Все о демографии в Грузии – последние данные
19:36 02.04.2022 (обновлено: 19:47 02.04.2022)
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" опубликовала материал об основных демографических показателях страны в 2021 году
Так, согласно данным "Сакстат", в 2021 году в Грузии умерли 59 906 человек – это худший показатель за всю историю анализа данных, то есть с 1994 года. Кроме того, естественная убыль населения без учета миграции в 2021 году перешагнула отметку в 13,9 тысячи, что также рекорд последних 28 лет.
В 2021 году сохранился отрицательный показатель прироста населения. При 59,9 тысячи скончавшихся в 2021 году в Грузии родились 46 тысяч детей.
В инфографике Sputnik Грузия
вы также узнаете данные о количестве зарегистрированных браков и разводов за 2021 год и для сравнения данные за 2020 год.