https://sputnik-georgia.ru/20220402/vybory-v-batumi-opponenty-obmenyalis-vzaimnymi-obvineniyami-265695862.html

Выборы в Батуми: оппоненты обменялись взаимными обвинениями

Выборы в Батуми: оппоненты обменялись взаимными обвинениями

Власти обвиняют оппозицию в провокациях, а оппозиция власти - в давлении на избирателей 02.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-02T16:31+0400

2022-04-02T16:31+0400

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Промежуточные выборы в Батуми проходят на фоне напряженности - оппоненты обменялись взаимными обвинениями. Избиратели в черноморском городе Батуми выбирают мажоритарного депутата совещательного органа (сакребуло) города. Эти выборы определят, у кого будет большинство в сакребуло – у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" или у оппозиции.За место в сакребуло Батуми борятся два кандидата - Рамаз Джинчарадзе от партии "Грузинская мечта" и Мате Путкарадзе от главной оппозиционной партии "Единое национальное движение".В свою очередь, в "Нацдвижении" обвиняют власти в запугивании избирателей."Грузинская мечта" делает то, что и на всех выборах - при помощи представителей уличной культуры оказывает воздействие на избирателей, а полиция молчит", - сказал представитель "Нацдвижения" Георгий Киртадзе.В промежуточных выборах в сакребуло Батуми могут принять участие 20 635 избирателей, к 12:00 уже 18,8% из них сделали свой выбор. .Наблюдают за выборами 278 представителей партий, 1 590 наблюдателей от 49 местных и 22 наблюдателя от 4 международных организаций.Освещают процесс 679 журналистов и операторов от 16 СМИ.

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