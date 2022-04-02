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Выборы в Грузии: явка на 12:00 составила 12,2%
Выборы в Грузии: явка на 12:00 составила 12,2%
Всего на выборы к 12:00 по тбилисскому времени пришли 19 610 избирателей 02.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-02T15:31+0400
2022-04-02T15:31+0400
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Явка избирателей промежуточных выборах в Грузии на 12:00 составила 12,2%, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.В Грузии 2 апреля проходят выборы мажоритарного депутата парламента Грузии от Рустави и Гардабани и выборы мажоритарного депутата совещательного органа (сакребуло) Батуми.По словам Иоселиани, всего на выборы к 12:00 по тбилисскому времени пришли 19 610 избирателей. Явка в Батуми составила 18,8%, а в Рустави и Гардабани – 11,2%.По словам пресс-спикера ЦИК, выборы проходят в спокойной обстановке без серьезных нарушений.Что за выборыИзбиратели выбирают мажоритарного депутата парламента Грузии и мажоритарного депутата Батумского совещательного органа (сакребуло).В бюллетене для парламентских выборов в Рустави и Гардабани три кандидата: Мамука Тускадзе от партии "За социальную справедливость", Ираклий Шатакишвили от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и Камал Мурадханов от "Партии единства и развития Грузии".В бюллетене для выборов депутата сакребуло Батуми всего два кандидата: сын Нугзара Путкарадзе Мате Путкарадзе от партии "Единое национальное движение" и Рамаз Джинчарадзе от партии "Грузинская мечта".В парламентских выборах могут принять участие 139 989 избирателей, а на промежуточных выборах в сакребуло Батуми – 20 635.Наблюдают за выборами 278 представителей партий, 1 590 наблюдателей от 49 местных и 22 наблюдателя от 4 международных организаций.Освещают процесс 679 журналистов и операторов от 16 СМИ.
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грузия, политика, новости, грузинская мечта, батуми, выборы
Выборы в Грузии: явка на 12:00 составила 12,2%
15:31 02.04.2022 (обновлено: 15:45 02.04.2022)
Всего на выборы к 12:00 по тбилисскому времени пришли 19 610 избирателей
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Явка избирателей промежуточных выборах в Грузии на 12:00 составила 12,2%, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.
В Грузии 2 апреля проходят выборы мажоритарного депутата парламента Грузии от Рустави и Гардабани и выборы мажоритарного депутата совещательного органа (сакребуло) Батуми.
По словам Иоселиани, всего на выборы к 12:00 по тбилисскому времени пришли 19 610 избирателей. Явка в Батуми составила 18,8%, а в Рустави и Гардабани – 11,2%.
По словам пресс-спикера ЦИК, выборы проходят в спокойной обстановке без серьезных нарушений.
Что за выборы
Избиратели выбирают мажоритарного депутата парламента Грузии и мажоритарного депутата Батумского совещательного органа (сакребуло).
В бюллетене для парламентских выборов в Рустави и Гардабани три кандидата: Мамука Тускадзе от партии "За социальную справедливость", Ираклий Шатакишвили от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и Камал Мурадханов от "Партии единства и развития Грузии".
В бюллетене для выборов депутата сакребуло Батуми всего два кандидата: сын Нугзара Путкарадзе Мате Путкарадзе от партии "Единое национальное движение" и Рамаз Джинчарадзе от партии "Грузинская мечта".
В парламентских выборах могут принять участие 139 989 избирателей, а на промежуточных выборах в сакребуло Батуми – 20 635.
Наблюдают за выборами 278 представителей партий, 1 590 наблюдателей от 49 местных и 22 наблюдателя от 4 международных организаций.
Освещают процесс 679 журналистов и операторов от 16 СМИ.