https://sputnik-georgia.ru/20220402/vybory-v-gruzii-yavka-na-1700---2508-265699010.html
Выборы в Грузии: явка на 17:00 - 25,08%
Выборы в Грузии: явка на 17:00 - 25,08%
Всего на выборы к 17:00 по тбилисскому времени пришли 40 287 избирателей 02.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-02T18:33+0400
2022-04-02T18:33+0400
2022-04-02T18:33+0400
грузия
новости
политика
грузинская мечта
батуми
рустави
гардабани
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/01/261698171_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_fe12ab6ac0b8496433edc1652cbcb42b.jpg
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Явка избирателей промежуточных выборах в Грузии на 17:00 составила 25,0812,2%, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.В Грузии 2 апреля проходят выборы мажоритарного депутата парламента Грузии от Рустави и Гардабани и выборы мажоритарного депутата совещательного органа (сакребуло) Батуми.По словам Иоселиани, всего на выборы к 17:00 по тбилисскому времени пришли 40 287 избирателей. Явка в Батуми составила 40,7%, а в Рустави и Гардабани – 22,8%.По словам пресс-спикера ЦИК выборы проходят в спокойной обстановке без серьезных нарушений.Что за выборыИзбиратели выбирают мажоритарного депутата парламента Грузии и мажоритарного депутата Батумского совещательного органа (сакребуло).В бюллетене для парламентских выборов в Рустави и Гардабани три кандидата: Мамука Тускадзе от партии "За социальную справедливость", Ираклий Шатакишвили от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и Камал Мурадханов от "Партии единства и развития Грузии".В бюллетене для выборов депутата сакребуло Батуми всего два кандидата: сын Нугзара Путкарадзе Мате Путкарадзе от партии "Единое национальное движение" и Рамаз Джинчарадзе от партии "Грузинская мечта".В парламентских выборах могут принять участие 139 989 избирателей, а на промежуточных выборах в сакребуло Батуми – 20 635.Наблюдают за выборами 278 представителей партий, 1 590 наблюдателей от 49 местных и 22 наблюдателя от 4 международных организаций.Освещают процесс 679 журналистов и операторов от 16 СМИ.
батуми
рустави
гардабани
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/01/261698171_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_4e1b7bb37852b4dd4a5d888d7c99443a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, грузинская мечта, батуми, рустави, гардабани
Выборы в Грузии: явка на 17:00 - 25,08%
Всего на выборы к 17:00 по тбилисскому времени пришли 40 287 избирателей
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Явка избирателей промежуточных выборах в Грузии на 17:00 составила 25,0812,2%, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.
В Грузии 2 апреля проходят выборы мажоритарного депутата парламента Грузии от Рустави и Гардабани и выборы мажоритарного депутата совещательного органа (сакребуло) Батуми.
По словам Иоселиани, всего на выборы к 17:00 по тбилисскому времени пришли 40 287 избирателей. Явка в Батуми составила 40,7%, а в Рустави и Гардабани – 22,8%.
По словам пресс-спикера ЦИК выборы проходят в спокойной обстановке без серьезных нарушений.
Что за выборы
Избиратели выбирают мажоритарного депутата парламента Грузии и мажоритарного депутата Батумского совещательного органа (сакребуло).
В бюллетене для парламентских выборов в Рустави и Гардабани три кандидата: Мамука Тускадзе от партии "За социальную справедливость", Ираклий Шатакишвили от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и Камал Мурадханов от "Партии единства и развития Грузии".
В бюллетене для выборов депутата сакребуло Батуми всего два кандидата: сын Нугзара Путкарадзе Мате Путкарадзе от партии "Единое национальное движение" и Рамаз Джинчарадзе от партии "Грузинская мечта".
В парламентских выборах могут принять участие 139 989 избирателей, а на промежуточных выборах в сакребуло Батуми – 20 635.
Наблюдают за выборами 278 представителей партий, 1 590 наблюдателей от 49 местных и 22 наблюдателя от 4 международных организаций.
Освещают процесс 679 журналистов и операторов от 16 СМИ.