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Явка на промежуточных выборах в Грузии составила 31,8%
Явка на промежуточных выборах в Грузии составила 31,8%
Всего на промежуточные выборы в Грузии пришли 51 137 избирателей 02.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-02T21:38+0400
2022-04-02T21:38+0400
2022-04-02T22:06+0400
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Явка на промежуточных выборах в Грузии составила 31,8%, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.В Грузии 2 апреля прошли выборы мажоритарного депутата парламента Грузии от Рустави и Гардабани и выборы мажоритарного депутата совещательного органа (сакребуло) Батуми.По словам Иоселиани, всего на выборы пришли 51 137 избирателей. Явка в Батуми составила 51,3%, а в Рустави и Гардабани – 29%.По словам пресс-спикера ЦИК, выборы прошли в спокойной среде без серьезных нарушений. Всего в избирательные комиссии в Батуми поступило 29 жалоб, в Рустави и Гардабани – ни одной.Что за выборыИзбиратели в субботу выбирали мажоритарного депутата парламента Грузии и мажоритарного депутата Батумского совещательного органа (сакребуло).В бюллетене для парламентских выборов в Рустави и Гардабани три кандидата: Мамука Тускадзе от партии "За социальную справедливость", Ираклий Шатакишвили от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и Камал Мурадханов от "Партии единства и развития Грузии".В бюллетене для выборов депутата сакребуло Батуми всего два кандидата: сын Нугзара Путкарадзе Мате Путкарадзе от партии "Единое национальное движение" и Рамаз Джинчарадзе от партии "Грузинская мечта".В парламентских выборах могут принять участие 139 989 избирателей, а на промежуточных выборах в сакребуло Батуми – 20 635.Наблюдали за выборами 278 представителей партий, 1 590 наблюдателей от 49 местных и 22 наблюдателя от 4 международных организаций.Освещали процесс 679 журналистов и операторов от 16 СМИ.
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Явка на промежуточных выборах в Грузии составила 31,8%
21:38 02.04.2022 (обновлено: 22:06 02.04.2022)
Всего на промежуточные выборы в Грузии пришли 51 137 избирателей
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Явка на промежуточных выборах в Грузии составила 31,8%, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.
В Грузии 2 апреля прошли выборы мажоритарного депутата парламента Грузии от Рустави и Гардабани и выборы мажоритарного депутата совещательного органа (сакребуло) Батуми.
По словам Иоселиани, всего на выборы пришли 51 137 избирателей. Явка в Батуми составила 51,3%, а в Рустави и Гардабани – 29%.
По словам пресс-спикера ЦИК, выборы прошли в спокойной среде без серьезных нарушений. Всего в избирательные комиссии в Батуми поступило 29 жалоб, в Рустави и Гардабани – ни одной.
Что за выборы
Избиратели в субботу выбирали мажоритарного депутата парламента Грузии и мажоритарного депутата Батумского совещательного органа (сакребуло).
В бюллетене для парламентских выборов в Рустави и Гардабани три кандидата: Мамука Тускадзе от партии "За социальную справедливость", Ираклий Шатакишвили от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и Камал Мурадханов от "Партии единства и развития Грузии".
В бюллетене для выборов депутата сакребуло Батуми всего два кандидата: сын Нугзара Путкарадзе Мате Путкарадзе от партии "Единое национальное движение" и Рамаз Джинчарадзе от партии "Грузинская мечта".
В парламентских выборах могут принять участие 139 989 избирателей, а на промежуточных выборах в сакребуло Батуми – 20 635.
Наблюдали за выборами 278 представителей партий, 1 590 наблюдателей от 49 местных и 22 наблюдателя от 4 международных организаций.
Освещали процесс 679 журналистов и операторов от 16 СМИ.