https://sputnik-georgia.ru/20220403/abiturientov-v-tbilisi-priglashayut-na-konkurs-po-napisaniyu-esse-265560243.html

Абитуриентов в Тбилиси приглашают на конкурс по написанию эссе

Абитуриентов в Тбилиси приглашают на конкурс по написанию эссе

Победителям будут вручены учебные ваучеры Кавказского университета 03.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-03T23:02+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Конкурс по написанию эссе на тему "От слова до текста" пройдет 11 апреля в Кавказском университете – частном вузе в Тбилиси.Конкурс проводится для абитуриентов, интересующихся филологией, историей и педагогикой.Участникам конкурса будут предложены слова или фразы, на основе которых они должны будут написать творческую миниатюру или эссе. На задание участникам дается 120 минут.Победителям будут вручены учебные ваучеры Кавказского университета в размере тысячи лари (более 300 долларов), 700 лари (более 200 долларов) и 500 лари (более 100 долларов).Регистрация на конкурс будет проходить до 9 апреля.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, образование в грузии