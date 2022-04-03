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Абитуриентов в Тбилиси приглашают на конкурс по написанию эссе
Абитуриентов в Тбилиси приглашают на конкурс по написанию эссе
Победителям будут вручены учебные ваучеры Кавказского университета 03.04.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Конкурс по написанию эссе на тему "От слова до текста" пройдет 11 апреля в Кавказском университете – частном вузе в Тбилиси.Конкурс проводится для абитуриентов, интересующихся филологией, историей и педагогикой.Участникам конкурса будут предложены слова или фразы, на основе которых они должны будут написать творческую миниатюру или эссе. На задание участникам дается 120 минут.Победителям будут вручены учебные ваучеры Кавказского университета в размере тысячи лари (более 300 долларов), 700 лари (более 200 долларов) и 500 лари (более 100 долларов).Регистрация на конкурс будет проходить до 9 апреля.
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Абитуриентов в Тбилиси приглашают на конкурс по написанию эссе

23:02 03.04.2022 (обновлено: 23:20 03.04.2022)
© photo: Sputnik / Ilya Averyanov / Перейти в фотобанкСтуденты в масках в аудитории
Студенты в масках в аудитории - Sputnik Грузия, 1920, 03.04.2022
© photo: Sputnik / Ilya Averyanov
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Победителям будут вручены учебные ваучеры Кавказского университета
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Конкурс по написанию эссе на тему "От слова до текста" пройдет 11 апреля в Кавказском университете – частном вузе в Тбилиси.
Конкурс проводится для абитуриентов, интересующихся филологией, историей и педагогикой.
Участникам конкурса будут предложены слова или фразы, на основе которых они должны будут написать творческую миниатюру или эссе. На задание участникам дается 120 минут.
Победителям будут вручены учебные ваучеры Кавказского университета в размере тысячи лари (более 300 долларов), 700 лари (более 200 долларов) и 500 лари (более 100 долларов).
Регистрация на конкурс будет проходить до 9 апреля.
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