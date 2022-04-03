https://sputnik-georgia.ru/20220403/abiturientov-v-tbilisi-priglashayut-na-konkurs-po-napisaniyu-esse-265560243.html
Абитуриентов в Тбилиси приглашают на конкурс по написанию эссе
Абитуриентов в Тбилиси приглашают на конкурс по написанию эссе
Победителям будут вручены учебные ваучеры Кавказского университета 03.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-03T23:02+0400
2022-04-03T23:02+0400
2022-04-03T23:20+0400
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Конкурс по написанию эссе на тему "От слова до текста" пройдет 11 апреля в Кавказском университете – частном вузе в Тбилиси.Конкурс проводится для абитуриентов, интересующихся филологией, историей и педагогикой.Участникам конкурса будут предложены слова или фразы, на основе которых они должны будут написать творческую миниатюру или эссе. На задание участникам дается 120 минут.Победителям будут вручены учебные ваучеры Кавказского университета в размере тысячи лари (более 300 долларов), 700 лари (более 200 долларов) и 500 лари (более 100 долларов).Регистрация на конкурс будет проходить до 9 апреля.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, образование в грузии
Абитуриентов в Тбилиси приглашают на конкурс по написанию эссе
23:02 03.04.2022 (обновлено: 23:20 03.04.2022)
Победителям будут вручены учебные ваучеры Кавказского университета
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Конкурс по написанию эссе на тему "От слова до текста" пройдет 11 апреля в Кавказском университете – частном вузе в Тбилиси.
Конкурс проводится для абитуриентов, интересующихся филологией, историей и педагогикой.
Участникам конкурса будут предложены слова или фразы, на основе которых они должны будут написать творческую миниатюру или эссе. На задание участникам дается 120 минут.
Победителям будут вручены учебные ваучеры Кавказского университета в размере тысячи лари (более 300 долларов), 700 лари (более 200 долларов) и 500 лари (более 100 долларов).
Регистрация
на конкурс будет проходить до 9 апреля.