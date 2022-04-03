https://sputnik-georgia.ru/20220403/antipravitelstvennye-protesty-v-londone-lyudi-trebuyut-otstavki-premera-265708598.html
Антиправительственные протесты в Лондоне: люди требуют отставки премьера
Антиправительственные протесты в Лондоне: люди требуют отставки премьера
Из-за роста цен на газ и электричество люди требуют отставки премьера. Смотрите в видео, что творилось на улицах Лондона 03.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-03T15:28+0400
2022-04-03T15:28+0400
2022-04-03T15:28+0400
великобритания
лондон
акции протеста
в мире
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видео
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Недовольные резким скачком цен на газ и электричество британцы требуют отставки главы своего правительства Бориса Джонсона.С 1 апреля цены на эти энергоресурсы в Великобритании повысились более чем в два раза.Недовольство британцев было вызвано резким повышением цен на газ и электричество с 1 апреля более, чем на 50%. Власти страны пошли на такой шаг из-за скачка мировых цен на газ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
великобритания, лондон, акции протеста, в мире, мультимедиа, видео, видео
Антиправительственные протесты в Лондоне: люди требуют отставки премьера
Из-за роста цен на газ и электричество люди требуют отставки премьера. Смотрите в видео, что творилось на улицах Лондона
Недовольные резким скачком цен на газ и электричество британцы требуют отставки главы своего правительства Бориса Джонсона.
С 1 апреля цены на эти энергоресурсы в Великобритании повысились более чем в два раза.
Недовольство британцев было вызвано резким повышением цен на газ и электричество с 1 апреля более, чем на 50%. Власти страны пошли на такой шаг из-за скачка мировых цен на газ.