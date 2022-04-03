https://sputnik-georgia.ru/20220403/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-3-aprelya-265710570.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 3 апреля

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 3 апреля

На данный момент в стране 4 482 активных случая, из них 496 нуждаются в стационарном лечении 03.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-03T18:01+0400

2022-04-03T18:01+0400

2022-04-03T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Грузинские медики из 217 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 107 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделан 13 061 тест на коронавирус, 9 714 – на антиген, 3 347 – ПЦР-тестов. Показатель положительности, по данным на 2 апреля, составляет 1,66%, за две недели – 2,88%, за семь дней – 2,24%.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 649 222 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 592 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 627 958 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь пять пациентов, а с начала пандемии – 16 756.На данный момент в стране 4 482 активных случая, из них 496 нуждаются в стационарном лечении. На дому лечатся 3 986 человек.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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