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Грузия не будет вводить экономические санкции против России - премьер
Грузия не будет вводить экономические санкции против России - премьер
При принятии подобных решений нужно руководствоваться большей ответственностью, считает премьер 03.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-03T16:19+0400
2022-04-03T16:19+0400
2022-04-03T16:46+0400
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Введения экономических санкции со стороны Грузии в отношении России не будет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, находясь в Аджарии.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России. Власти Грузии отказались вводить двусторонние санкции против России, но при этом присоединились к международным финансовым санкциям.По словам главы правительства, при принятии решений нужно руководствоваться большей ответственностью.Как подчеркнул премьер, Грузия за последние 30 лет пережила три войны и нужно учиться на своих ошибках."Наша политика ориентирована на мир. Мы хотим мира, стабильности и развития. Это нужно сегодня нашей стране. Война никому не нужна. Любой правитель-патриот должен делать все, чтобы избежать войны", - заявил премьер.На днях президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью зарубежным СМИ заявила, что Грузия участвует во всех международных финансовых санкциях, введенных в отношении России из-за событий на Украине.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, обострение ситуации вокруг украины 2022
Грузия не будет вводить экономические санкции против России - премьер
16:19 03.04.2022 (обновлено: 16:46 03.04.2022)
При принятии подобных решений нужно руководствоваться большей ответственностью, считает премьер
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Введения экономических санкции со стороны Грузии в отношении России не будет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, находясь в Аджарии.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России. Власти Грузии отказались вводить двусторонние санкции против России, но при этом присоединились к международным финансовым санкциям.
"Еще раз хочу пояснить. Введения экономических санкции со стороны Грузии в отношении России не будет. Мы, наша команда, исходим из национальных интересов нашей страны, из интересов нашего народа", - сказал Гарибашвили журналистам.
По словам главы правительства, при принятии решений нужно руководствоваться большей ответственностью.
Как подчеркнул премьер, Грузия за последние 30 лет пережила три войны и нужно учиться на своих ошибках.
"Наша политика ориентирована на мир. Мы хотим мира, стабильности и развития. Это нужно сегодня нашей стране. Война никому не нужна. Любой правитель-патриот должен делать все, чтобы избежать войны", - заявил премьер.
На днях президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью зарубежным СМИ заявила, что Грузия участвует во всех международных финансовых санкциях, введенных в отношении России из-за событий на Украине.