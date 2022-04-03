https://sputnik-georgia.ru/20220403/gruziya-ne-budet-vvodit-ekonomicheskie-sanktsii-protiv-rossii---premer-265708966.html

Грузия не будет вводить экономические санкции против России - премьер

Грузия не будет вводить экономические санкции против России - премьер

При принятии подобных решений нужно руководствоваться большей ответственностью, считает премьер 03.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-03T16:19+0400

2022-04-03T16:19+0400

2022-04-03T16:46+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Введения экономических санкции со стороны Грузии в отношении России не будет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, находясь в Аджарии.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России. Власти Грузии отказались вводить двусторонние санкции против России, но при этом присоединились к международным финансовым санкциям.По словам главы правительства, при принятии решений нужно руководствоваться большей ответственностью.Как подчеркнул премьер, Грузия за последние 30 лет пережила три войны и нужно учиться на своих ошибках."Наша политика ориентирована на мир. Мы хотим мира, стабильности и развития. Это нужно сегодня нашей стране. Война никому не нужна. Любой правитель-патриот должен делать все, чтобы избежать войны", - заявил премьер.На днях президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью зарубежным СМИ заявила, что Грузия участвует во всех международных финансовых санкциях, введенных в отношении России из-за событий на Украине.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, обострение ситуации вокруг украины 2022