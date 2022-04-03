https://sputnik-georgia.ru/20220403/inostranets-zaderzhan-v-gruzii-po-obvineniyu-v-narkoprestuplenii-265706563.html
Иностранец задержан в Грузии по обвинению в наркопреступлении
Иностранец задержан в Грузии по обвинению в наркопреступлении
В ходе личного досмотра у обвиняемого в качестве вещественного доказательства изъяли препарат ЛСД (лисергид), а также 400 лари и 1200 долларов 03.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-03T13:31+0400
2022-04-03T13:31+0400
2022-04-03T13:31+0400
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Грузии задержали 21-летнего гражданина Украины по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Следствие установило, что с февраля 2022 года временно проживающий в Грузии гражданин Украины с целью употребления незаконно приобретал и хранил наркотики.В ходе личного досмотра у обвиняемого в качестве вещественного доказательства изъяли препарат ЛСД (лисергид), а также 400 лари и 1200 долларов. При обыске в квартире гражданина Украины изъяли также пакет с гашишем, сообщает пресс-служба ведомства.Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или бессрочное заключение.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Иностранец задержан в Грузии по обвинению в наркопреступлении
В ходе личного досмотра у обвиняемого в качестве вещественного доказательства изъяли препарат ЛСД (лисергид), а также 400 лари и 1200 долларов
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Грузии задержали 21-летнего гражданина Украины по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Следствие установило, что с февраля 2022 года временно проживающий в Грузии гражданин Украины с целью употребления незаконно приобретал и хранил наркотики.
В ходе личного досмотра у обвиняемого в качестве вещественного доказательства изъяли препарат ЛСД (лисергид), а также 400 лари и 1200 долларов. При обыске в квартире гражданина Украины изъяли также пакет с гашишем, сообщает пресс-служба
ведомства.
Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или бессрочное заключение.