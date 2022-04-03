https://sputnik-georgia.ru/20220403/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-3-aprelya-2022-265605149.html

Какой сегодня церковный праздник: 3 апреля 2022

Какой сегодня церковный праздник: 3 апреля 2022

По православному церковному календарю 3 апреля 2022 отмечают день памяти преподобного Иакова, святителя Кирилла и святителя Фомы

2022-04-03T01:01+0400

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религия

церковный праздник

религиозный праздник

календарь религиозных праздников

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.Иаков исповедникПо церковному календарю 3 апреля поминают преподобного Иакова, епископа, исповедника, пострадавшего при императоре-иконоборце Константине V (741-775).Иаков стремился к подвижнической жизни с юных лет, поэтому, оставив мир, принял постриг в Студийском монастыре. Он вел суровую жизнь, исполненную молитв, поста и трудов. Инок Иаков за благочестие и замечательное знание Священного Писания был возведен на епископскую кафедру в Катанской Церкви (Сицилия).Епископа во время царствования императора Константина V неоднократно принуждали к отказу от почитания святых икон. Его держали в темнице, морили голодом, пытали, но святой мужественно переносил страдания. Епископ Иаков скончался в изгнании.Епископ КатанскийПо церковному календарю 3 апреля поминают святителя Кирилла, епископа Катанского (I-II).Родился будущий святой в Антиохии. Кирилл был учеником апостола Петра, который его поставил епископом города Катаны на Сицилии. Благочестивого святителя, мудро управлявшего паствой, Господь удостоил дара чудотворения.В житие святого сказано, что по его молитве в одном источнике горькая вода, потеряв горечь, превратилась в питьевую. Это чудо многих язычников обратило к христианству. Святитель скончался в глубокой старости. Он погребен на Сицилии.Патриарх КонстантинопольскийПо церковному календарю 3 апреля поминают святителя Фому, патриарха Константинопольского, жившего в VI-VII веке.Фома был диаконом, а затем ризничим в Великой Константинопольской церкви, при патриархе Иоанне IV Постнике (582-595). А в 607 году после смерти Патриарха Кириака (595-606) его избрали на Константинопольский патриарший престол.Во время патриаршества святого Фомы, который всемерно заботился о духовных нуждах паствы, грозное знамение явилось в Галатийской стране (Малая Азия). Во время крестного хода без видимой причины стали колебаться тяжелые кресты, которые несли, ударяться друг о друга и разламываться.Известный провидец, вызванный патриархом, старец преподобный Феодор Сикеот разъяснил смысл знамения. Церковь, по его словам, ожидали раздоры и беды, а государство стояло перед разорением от варварского нашествия.Святитель, услышав это, ужаснулся и попросил преподобного Феодора помолиться о нем, чтобы Господь его душу взял раньше, чем предсказанное разорение случится.Патриарх Фома скончался в 610 году. Вскоре для Византии началась тяжелая война с персами. Иерусалим пал, а Животворящий Крест Господень был захвачен и унесен в Персию. Так и сбылись все несчастья, предзнаменованные во время крестного хода чудом.ИмениныПо церковному календарю 3 апреля именины отмечают Домнин, Кирилл, Фома, Филимон и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников

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