https://sputnik-georgia.ru/20220403/kvaratskheliya-debyutiroval-za-dinamo-batumi-v-matche-chempionata-gruzii-265709299.html

Кварацхелия дебютировал за "Динамо" Батуми в матче чемпионата Грузии

Кварацхелия дебютировал за "Динамо" Батуми в матче чемпионата Грузии

Футболист вышел на поле во втором тайме под бурные аплодисменты болельщиков 03.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-03T16:55+0400

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2022-04-03T16:55+0400

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хвича кварацхелия

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чемпионат грузии по футболу

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии 21-летний Хвича Кварацхелия дебютировал в матче шестого тура чемпионата Грузии по футболу (Национальная лига) в составе батумского "Динамо".Хвича Кварацхелия на днях подписал двухлетний контракт с батумским "Динамо". Грузинский футболист и его прежний клуб казанский "Рубин" договорились о досрочном расторжении контракта, и Кварацхелия приехал в Батуми свободным агентом.Матч между лидерами чемпионата и командой "Телави" завершился победой батумцев - 1:0. Победные три очка динамовцам принес 11-метровый в исполнении Ладо Мамучашвимли на 33-й минуте.Что касается Хвичи Кварацхелия, то футболист вышел на поле во втором тайме под бурные аплодисменты болельщиков. Увы, отличиться Кварацхелия не удалось, хотя он был довольно активен.После шестого тура "Динамо" Батуми упрочило свое лидерство с 13 очками. Соперник батумцев "Телави" с семью очками остался на четвертом месте.

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грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, фк "динамо" батуми, футбол, чемпионат грузии по футболу