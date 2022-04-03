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На промежуточных выборах в Грузии лидируют кандидаты "Грузинской мечты"
На промежуточных выборах в Грузии лидируют кандидаты "Грузинской мечты"
Избиратели в субботу выбирали мажоритарного депутата парламента Грузии и мажоритарного депутата Батумского совещательного органа (сакребуло) 03.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-03T09:36+0400
2022-04-03T09:36+0400
2022-04-03T09:57+0400
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. В результате подсчета голосов на всех из 121 избирательного участка в Рустави и Гардабани на промежуточных выборах лидирует кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Шатакишвили, набравший 90,612% голосов избирателей, данные публикует Центральная избирательная комиссия.В Грузии 2 апреля прошли выборы мажоритарного депутата парламента Грузии от Рустави и Гардабани и выборы мажоритарного депутата совещательного органа (сакребуло) Батуми.Предварительные данные ЦИК по Рустави и Гардабани на утро таковы:Что касается выборов в Батуми, то и здесь, по последним данным, побеждает кандидат от правящей партии Рамаз Джинчарадзе.По словам пресс-спикера ЦИК Натии Иоселиани, выборы прошли в спокойной среде без серьезных нарушений. Всего в избирательные комиссии в Батуми поступило 29 жалоб, в Рустави и Гардабани – ни одной.Наблюдали за выборами 278 представителей партий, 1 590 наблюдателей от 49 местных и 22 наблюдателя от 4 международных организаций. Освещали процесс 679 журналистов и операторов от 16 СМИ.
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грузия, новости, политика, гардабани, батуми, рустави, цик грузии, промежуточные парламентские выборы
На промежуточных выборах в Грузии лидируют кандидаты "Грузинской мечты"
09:36 03.04.2022 (обновлено: 09:57 03.04.2022)
Избиратели в субботу выбирали мажоритарного депутата парламента Грузии и мажоритарного депутата Батумского совещательного органа (сакребуло)
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. В результате подсчета голосов на всех из 121 избирательного участка в Рустави и Гардабани на промежуточных выборах лидирует кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Шатакишвили, набравший 90,612% голосов избирателей, данные публикует Центральная избирательная комиссия.
В Грузии 2 апреля прошли выборы мажоритарного депутата парламента Грузии от Рустави и Гардабани и выборы мажоритарного депутата совещательного органа (сакребуло) Батуми.
Предварительные данные
ЦИК по Рустави и Гардабани на утро таковы:
"Мамука Тускадзе – За социальную справедливость" (№34) Мамука Тускадзе – 2634 голоса (6,952%)
"Грузинская мечта — демократическая Грузия" Ираклий Шатакишвили(№41) — 34 333 голоса (90,612%)
"Партия единства и развития Грузии" Камал Мурадханов (№59) — 923 голоса (2,429%).
Что касается выборов в Батуми, то и здесь, по последним данным, побеждает кандидат от правящей партии Рамаз Джинчарадзе.
Согласно предварительным подсчетам на всех 14 участках в Батуми, Джинчарадзе набрал 69.01% (7 225) голосов, тогда как его соперник от главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Мате Путкарадзе 30.9% (3 244 голоса).
По словам пресс-спикера ЦИК Натии Иоселиани, выборы прошли в спокойной среде без серьезных нарушений. Всего в избирательные комиссии в Батуми поступило 29 жалоб, в Рустави и Гардабани – ни одной.
Наблюдали за выборами 278 представителей партий, 1 590 наблюдателей от 49 местных и 22 наблюдателя от 4 международных организаций. Освещали процесс 679 журналистов и операторов от 16 СМИ.