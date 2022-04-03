https://sputnik-georgia.ru/20220403/na-promezhutochnykh-vyborakh-v-gruzii-lidiruyut-kandidaty-gruzinskoy-mechty-265703200.html

На промежуточных выборах в Грузии лидируют кандидаты "Грузинской мечты"

На промежуточных выборах в Грузии лидируют кандидаты "Грузинской мечты"

Избиратели в субботу выбирали мажоритарного депутата парламента Грузии и мажоритарного депутата Батумского совещательного органа (сакребуло) 03.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-03T09:36+0400

2022-04-03T09:36+0400

2022-04-03T09:57+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. В результате подсчета голосов на всех из 121 избирательного участка в Рустави и Гардабани на промежуточных выборах лидирует кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Шатакишвили, набравший 90,612% голосов избирателей, данные публикует Центральная избирательная комиссия.В Грузии 2 апреля прошли выборы мажоритарного депутата парламента Грузии от Рустави и Гардабани и выборы мажоритарного депутата совещательного органа (сакребуло) Батуми.Предварительные данные ЦИК по Рустави и Гардабани на утро таковы:Что касается выборов в Батуми, то и здесь, по последним данным, побеждает кандидат от правящей партии Рамаз Джинчарадзе.По словам пресс-спикера ЦИК Натии Иоселиани, выборы прошли в спокойной среде без серьезных нарушений. Всего в избирательные комиссии в Батуми поступило 29 жалоб, в Рустави и Гардабани – ни одной.Наблюдали за выборами 278 представителей партий, 1 590 наблюдателей от 49 местных и 22 наблюдателя от 4 международных организаций. Освещали процесс 679 журналистов и операторов от 16 СМИ.

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грузия, новости, политика, гардабани, батуми, рустави, цик грузии, промежуточные парламентские выборы