https://sputnik-georgia.ru/20220403/na-zapade-gruzii-za-48-chasov-potushili-pochti-dva-desyatka-pozharov-265707731.html

На западе Грузии за 48 часов потушили почти два десятка пожаров

На западе Грузии за 48 часов потушили почти два десятка пожаров

Пожарные призывают население проявлять высокую гражданскую ответственность и не разводить костры на сельскохозяйственных угодьях 03.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-03T14:32+0400

2022-04-03T14:32+0400

2022-04-03T14:32+0400

грузия

новости

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лесной пожар

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Сотрудники Службы по управлению чрезвычайным ситуациям МВД Грузии за последние двое суток ликвидировали 19 полевых и травяных пожаров в регионе Самегрело-Верхняя Сванети на западе страны, сообщает пресс-служба ведомства.По информации ЧС, большая часть возгораний находилась в зоне, недоступной для спецтехники, поэтому пожарным приходилось передвигаться по труднопроходимой местности в пешем порядке и тушить огонь индивидуальными средствами.Служба по управлению чрезвычайными ситуациями призывает население проявлять высокую гражданскую ответственность, не разводить костры на сельскохозяйственных угодьях, вблизи леса или поля, не оставлять их без присмотра.В случае задымления или возгорания следует немедленно сообщить в Центр управления общественной безопасности "112" .

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, лесной пожар, служба по управлению чрезвычайными ситуациями