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На западе Грузии за 48 часов потушили почти два десятка пожаров
На западе Грузии за 48 часов потушили почти два десятка пожаров
Пожарные призывают население проявлять высокую гражданскую ответственность и не разводить костры на сельскохозяйственных угодьях 03.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-03T14:32+0400
2022-04-03T14:32+0400
грузия
новости
происшествия
лесной пожар
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Сотрудники Службы по управлению чрезвычайным ситуациям МВД Грузии за последние двое суток ликвидировали 19 полевых и травяных пожаров в регионе Самегрело-Верхняя Сванети на западе страны, сообщает пресс-служба ведомства.По информации ЧС, большая часть возгораний находилась в зоне, недоступной для спецтехники, поэтому пожарным приходилось передвигаться по труднопроходимой местности в пешем порядке и тушить огонь индивидуальными средствами.Служба по управлению чрезвычайными ситуациями призывает население проявлять высокую гражданскую ответственность, не разводить костры на сельскохозяйственных угодьях, вблизи леса или поля, не оставлять их без присмотра.В случае задымления или возгорания следует немедленно сообщить в Центр управления общественной безопасности "112" .
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грузия, новости, происшествия, лесной пожар, служба по управлению чрезвычайными ситуациями

На западе Грузии за 48 часов потушили почти два десятка пожаров

14:32 03.04.2022
© Sputnik / Olga KiknavelidzeПоследствие пожара на земельном участке
Последствие пожара на земельном участке - Sputnik Грузия, 1920, 03.04.2022
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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Пожарные призывают население проявлять высокую гражданскую ответственность и не разводить костры на сельскохозяйственных угодьях
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Сотрудники Службы по управлению чрезвычайным ситуациям МВД Грузии за последние двое суток ликвидировали 19 полевых и травяных пожаров в регионе Самегрело-Верхняя Сванети на западе страны, сообщает пресс-служба ведомства.
По информации ЧС, большая часть возгораний находилась в зоне, недоступной для спецтехники, поэтому пожарным приходилось передвигаться по труднопроходимой местности в пешем порядке и тушить огонь индивидуальными средствами.
"Все активные очаги возгорания уже ликвидированы сотрудниками пожарно-спасательного управления. В результате пожаров никто не пострадал", - говорится в заявлении.
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями призывает население проявлять высокую гражданскую ответственность, не разводить костры на сельскохозяйственных угодьях, вблизи леса или поля, не оставлять их без присмотра.
В случае задымления или возгорания следует немедленно сообщить в Центр управления общественной безопасности "112" .
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