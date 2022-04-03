https://sputnik-georgia.ru/20220403/premer-gruzii-nachal-poezdku-po-regionam-s-adzharii-265713140.html

Премьер Грузии начал поездку по регионам с Аджарии

Премьер Грузии начал поездку по регионам с Аджарии

Должны быть ускорены темпы развития и реализации обещанных властями проектов в Аджарии, заявил премьер 03.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-03T19:44+0400

2022-04-03T19:44+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили возобновил поездки по регионам страны, чтобы лично убедиться в выполнении предвыборных обещаний, данных правящей партией, и увидеть прогресс.Поездки по регионам Гарибашвили начал с Аджарии.По словам премьера, должны быть ускорены темпы развития и реализации обещанных проектов. Как, например, проект бульвара в курортном Кобулети, строительство которого уже началось.На первом этапе протяженность бульвара составит около километра, а затем он дойдет до Бобоквати."Этот ареал будет благоустроен, и я думаю, что это будет новое направление в плане туризма. Благоустройство указанной территории очень важно для нашего населения", - сказал Гарибашвили.Гарибашвили успел побывать на предприятии "Керки" в муниципалитете Кеда в 40 км от Батуми. Здесь производят сухофрукты, тклапи, чурчхелу, цукаты и орехи.Общий объем инвестиций предприятия составляет 750 тысяч долларов США, на нем работает более 30 местных жителей.Предприятие "Керки" было запущено в 2021 году при поддержке государственных программ, Агентства развития села, Министерства сельского хозяйства Аджарии, Центра агросервиса, а также Европейского Союза, USAID и TBC Bank.В Кеде в селе Дзенцмани премьер посетил семью местного фермера Мераба Сурманидзе, который в рамках государственной программы заложил виноградники с сортами Чхавери и Цоликаури.Виноградник Мераба Сурманидзе занимает площадь в 750 га. Фермер собирает более 7 тонн винограда в год и рассчитывает увеличить урожай до 10 тонн в ближайшие годы.Как отметил премьер, реализуемые государством сельскохозяйственные программы способствуют эффективному использованию сельскохозяйственных земель в Грузии и замещению импортной продукции грузинской.

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