https://sputnik-georgia.ru/20220403/premer-poobeschal-zhitelyam-batumi-reshit-problemu-avariynogo-zhilya-265714278.html

Премьер пообещал жителям Батуми решить проблему аварийного жилья

Премьер пообещал жителям Батуми решить проблему аварийного жилья

В рамках государственной программы до 300 многоквартирных домов будут полностью заменены новым современным жильем 03.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-03T22:28+0400

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грузия

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аджария

батуми

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Правительство Грузии в кратчайшие сроки решит острую проблему аварийного жилья в Батуми, которая представляет угрозу для жизни граждан, заявил премьер-министр Грузии Ираклий ГарибашвилиПравительство Грузии 28 марта утвердило государственную программу под названием "Батуми без аварийных домов". Согласно программе, аварийные здания в Батуми будут заменены жилыми комплексами современного типа.Премьер-министр в рамках визита в Аджарию вместе с председателем правительства АР Торнике Рижвадзе и мэром Батуми Арчилом Чиковани в воскресенье осмотрел аварийные дома в Батуми.Правительство Аджарии предлагает всем застройщикам, строительным компаниям банковскую гарантию в размере 150 миллионов лари для успешной реализации программы.В рамках программы до 300 многоквартирных домов будут полностью заменены новым современным жильем, а более трех тысяч семей продолжат жить в безопасных условиях.На сегодняшний день в Батуми более 140 жилых домов имеют статус аварийных.Вопрос аварийных домов стал особенно актуальным после трагедии в Батуми. Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября 2021 года. Погибли девять человек, среди которых трое детей.

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грузия, новости, общество, аджария, батуми, ираклий гарибашвили