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Промежуточные выборы в Грузии: ЦИК подвел предварительные итоги

Промежуточные выборы в Грузии: ЦИК подвел предварительные итоги

Благодаря новым технологиям стало возможным представить предварительные данные выборов в Батуми в течение часа после окончания голосования 03.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-03T13:59+0400

2022-04-03T13:59+0400

2022-04-03T14:01+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта", согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии после подсчета голосов на всех избирательных участках в Батуми, Рустави и Гардабани, побеждают на промежуточных выборах, заявил глава ЦИК Георгий Каландаришвили на брифинге.В Грузии 2 апреля прошли выборы мажоритарного депутата парламента Грузии от Рустави и Гардабани и выборы мажоритарного депутата совещательного органа (сакребуло) Батуми.Вот как выглядят предварительные итоги выборов в Батуми после подсчета голосов на всех 14 участках:В Рустави и Гардабани подсчитаны данные всех из 121 избирательного участка:Кроме предварительных результатов, глава ЦИК обратил внимание на технологических инновациях, впервые используемых на промежуточных выборах в Батуми."Благодаря использованию электронных технологий стало возможным представить общественности предварительные данные промежуточных выборов в Батуми в течение часа после окончания голосования, что очень важно для общества и любой заинтересованной стороны", - сказал Каландаришвили.Глава центральной избирательной комиссии, поблагодарил каждого избирателя, пришедшего на избирательные участки и выразившего свою волю, всех организаторов выборов, которые не пожалели сил для организации избирательного процесса на высоком уровне, а также международных и местных наблюдателей и СМИ.По словам пресс-спикера ЦИК Натии Иоселиани, выборы прошли в спокойной среде без серьезных нарушений. Всего в избирательные комиссии в Батуми поступило 29 жалоб, в Рустави и Гардабани – ни одной.Наблюдали за выборами 278 представителей партий, 1 590 наблюдателей от 49 местных и 22 наблюдателя от 4 международных организаций. Освещали процесс 679 журналистов и операторов от 16 СМИ.

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грузия, новости, политика, гардабани, батуми, рустави, цик грузии, промежуточные парламентские выборы