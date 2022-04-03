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Промежуточные выборы в Грузии: ЦИК подвел предварительные итоги
Промежуточные выборы в Грузии: ЦИК подвел предварительные итоги
Благодаря новым технологиям стало возможным представить предварительные данные выборов в Батуми в течение часа после окончания голосования 03.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-03T13:59+0400
2022-04-03T13:59+0400
2022-04-03T14:01+0400
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта", согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии после подсчета голосов на всех избирательных участках в Батуми, Рустави и Гардабани, побеждают на промежуточных выборах, заявил глава ЦИК Георгий Каландаришвили на брифинге.В Грузии 2 апреля прошли выборы мажоритарного депутата парламента Грузии от Рустави и Гардабани и выборы мажоритарного депутата совещательного органа (сакребуло) Батуми.Вот как выглядят предварительные итоги выборов в Батуми после подсчета голосов на всех 14 участках:В Рустави и Гардабани подсчитаны данные всех из 121 избирательного участка:Кроме предварительных результатов, глава ЦИК обратил внимание на технологических инновациях, впервые используемых на промежуточных выборах в Батуми."Благодаря использованию электронных технологий стало возможным представить общественности предварительные данные промежуточных выборов в Батуми в течение часа после окончания голосования, что очень важно для общества и любой заинтересованной стороны", - сказал Каландаришвили.Глава центральной избирательной комиссии, поблагодарил каждого избирателя, пришедшего на избирательные участки и выразившего свою волю, всех организаторов выборов, которые не пожалели сил для организации избирательного процесса на высоком уровне, а также международных и местных наблюдателей и СМИ.По словам пресс-спикера ЦИК Натии Иоселиани, выборы прошли в спокойной среде без серьезных нарушений. Всего в избирательные комиссии в Батуми поступило 29 жалоб, в Рустави и Гардабани – ни одной.Наблюдали за выборами 278 представителей партий, 1 590 наблюдателей от 49 местных и 22 наблюдателя от 4 международных организаций. Освещали процесс 679 журналистов и операторов от 16 СМИ.
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грузия, новости, политика, гардабани, батуми, рустави, цик грузии, промежуточные парламентские выборы
Промежуточные выборы в Грузии: ЦИК подвел предварительные итоги
13:59 03.04.2022 (обновлено: 14:01 03.04.2022)
Благодаря новым технологиям стало возможным представить предварительные данные выборов в Батуми в течение часа после окончания голосования
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта", согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии после подсчета голосов на всех избирательных участках в Батуми, Рустави и Гардабани, побеждают на промежуточных выборах, заявил глава ЦИК Георгий Каландаришвили на брифинге.
В Грузии 2 апреля прошли выборы мажоритарного депутата парламента Грузии от Рустави и Гардабани и выборы мажоритарного депутата совещательного органа (сакребуло) Батуми.
"Следует отметить, что день голосования был проведен в соответствии с законом. Избиратели имели возможность сделать свой собственный выбор в безопасной и здоровой среде. Сотрудники избирательных комиссий на избирательных участках обслуживали избирателей на высокопрофессиональном уровне", - заявил Каландаришвили.
Вот как выглядят предварительные итоги выборов в Батуми после подсчета голосов на всех 14 участках:
Мате Путкарадзе "Единое национальное движение" (№5) - 3244 голоса - 30,98%;
Рамаз Джинчарадзе "Грузинская мечта — демократическая Грузия" (№41) — 7225 голосов — 69,01%.
В Рустави и Гардабани подсчитаны данные всех из 121 избирательного участка:
Мамука Тускадзе "Мамука Тускадзе – За социальную справедливость" (№34) – 2634 голоса – 6,95%;
Ираклий Шатакишвили "Грузинская мечта — демократическая Грузия" (№41) — 34 333 голоса, 90,61%;
Камал Мурадханов "Грузинская партия единства и развития" (№59) — 923 голоса, 2,43%.
Кроме предварительных результатов, глава ЦИК обратил внимание на технологических инновациях, впервые используемых на промежуточных выборах в Батуми.
"Благодаря использованию электронных технологий стало возможным представить общественности предварительные данные промежуточных выборов в Батуми в течение часа после окончания голосования, что очень важно для общества и любой заинтересованной стороны", - сказал Каландаришвили.
Глава центральной избирательной комиссии, поблагодарил каждого избирателя, пришедшего на избирательные участки и выразившего свою волю, всех организаторов выборов, которые не пожалели сил для организации избирательного процесса на высоком уровне, а также международных и местных наблюдателей и СМИ.
По словам пресс-спикера ЦИК Натии Иоселиани, выборы прошли в спокойной среде без серьезных нарушений. Всего в избирательные комиссии в Батуми поступило 29 жалоб, в Рустави и Гардабани – ни одной.
Наблюдали за выборами 278 представителей партий, 1 590 наблюдателей от 49 местных и 22 наблюдателя от 4 международных организаций. Освещали процесс 679 журналистов и операторов от 16 СМИ.