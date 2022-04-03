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С понедельника погода в Грузии ухудшится
С понедельника погода в Грузии ухудшится
Из-за таяния снега, вызванного повышением температуры воздуха, в ближайшие дни возможно увеличение уровня воды в реках 03.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-03T18:59+0400
2022-04-03T18:59+0400
2022-04-03T18:59+0400
грузия
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погода
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют ухудшение погоды в западной и восточной части страны с 4 по 6 апреля, сообщает Национальное агентство окружающей среды.В горных и высокогорных районах ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, возможен снег, туман и метель. На море не исключен трех-четырехбалльный шторм. Будет дуть сильный западный ветер.Кроме того, из-за таяния снега, вызванного повышением температуры воздуха, в эти дни возможно увеличение уровня воды в реках. Для небольших рек это чревато половодьем, а в горных районах сходом лавин и оползней.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, погода
С понедельника погода в Грузии ухудшится
Из-за таяния снега, вызванного повышением температуры воздуха, в ближайшие дни возможно увеличение уровня воды в реках
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют ухудшение погоды в западной и восточной части страны с 4 по 6 апреля, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
В горных и высокогорных районах ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, возможен снег, туман и метель. На море не исключен трех-четырехбалльный шторм. Будет дуть сильный западный ветер.
Кроме того, из-за таяния снега, вызванного повышением температуры воздуха, в эти дни возможно увеличение уровня воды в реках. Для небольших рек это чревато половодьем, а в горных районах сходом лавин и оползней.