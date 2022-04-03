https://sputnik-georgia.ru/20220403/spasateli-na-zapade-gruzii-obnaruzhili-v-reke-telo-podrostka-265713788.html

Спасатели на западе Грузии обнаружили в реке тело подростка

Спасатели на западе Грузии обнаружили в реке тело подростка

Из-за сложного рельефа спасатели извлекли из реки тело с помощью вертолета пограничной службы 03.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-03T21:04+0400

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служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Тело подростка, поиски которого велись почти двое суток, было обнаружено в реке Лехидари Цхалтубского района на западе Грузии в воскресенье вечером, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.Подросток упал в реку днем 2 апреля в селе Лехидристави. Как передают СМИ, он приблизился к реке, когда делал фото, оступился и упал в воду. Тонущего пытался спасти его отец, однако тщетно. Подростка унесло быстрым течением.По информации Службы, в поисковой операции приняли участие 45 спасателей. В зоне поиска был создан полевой штаб. За местом слияния рек Риони и Лехидре велось круглосуточное наблюдение. К поискам подключили водолазов, также задействовали плавательные средства и дрон.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями