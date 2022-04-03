https://sputnik-georgia.ru/20220403/spasateli-vtoroy-den-ischut-podrostka-v-reke-na-zapade-gruzii-265708848.html

Спасатели второй день ищут подростка в реке на западе Грузии

Спасатели второй день ищут подростка в реке на западе Грузии

В поисковой операции принимают участие 45 спасателей, которые в настоящее время осматривают берег и дно реки 03.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-03T15:45+0400

2022-04-03T15:45+0400

2022-04-03T15:45+0400

грузия

новости

происшествия

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Спасатели уже вторые сутки ищут подростка в реке Лехидре Цхалтубского района на западе Грузии, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.Подросток упал в реку днем 2 апреля в селе Лехидристави. Как передают СМИ, он приблизился к реке, когда делал фото, оступился и упал в воду. Тонущего пытался спасти его отец, однако тщетно. Подростка унесло быстрым течением.В поисковой операции принимают участие 45 спасателей, которые в настоящее время осматривают берег и дно реки.В зоне поисков создан полевой штаб. За местом слияния рек Риони и Лехидре ведется круглосуточное наблюдение. К поискам подключили водолазов, также задействованы плавательные средства и дрон.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями