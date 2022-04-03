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Спасатели второй день ищут подростка в реке на западе Грузии
Спасатели второй день ищут подростка в реке на западе Грузии
В поисковой операции принимают участие 45 спасателей, которые в настоящее время осматривают берег и дно реки 03.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-03T15:45+0400
2022-04-03T15:45+0400
2022-04-03T15:45+0400
грузия
новости
происшествия
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Спасатели уже вторые сутки ищут подростка в реке Лехидре Цхалтубского района на западе Грузии, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.Подросток упал в реку днем 2 апреля в селе Лехидристави. Как передают СМИ, он приблизился к реке, когда делал фото, оступился и упал в воду. Тонущего пытался спасти его отец, однако тщетно. Подростка унесло быстрым течением.В поисковой операции принимают участие 45 спасателей, которые в настоящее время осматривают берег и дно реки.В зоне поисков создан полевой штаб. За местом слияния рек Риони и Лехидре ведется круглосуточное наблюдение. К поискам подключили водолазов, также задействованы плавательные средства и дрон.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Спасатели второй день ищут подростка в реке на западе Грузии
В поисковой операции принимают участие 45 спасателей, которые в настоящее время осматривают берег и дно реки
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Спасатели уже вторые сутки ищут подростка в реке Лехидре Цхалтубского района на западе Грузии, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
Подросток упал в реку днем 2 апреля в селе Лехидристави. Как передают СМИ, он приблизился к реке, когда делал фото, оступился и упал в воду. Тонущего пытался спасти его отец, однако тщетно. Подростка унесло быстрым течением.
"Сразу после получения уведомления сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями прибыли в село Лехидристави со специальной техникой и приступили к поисково-спасательным работам", - говорится в заявлении.
В поисковой операции принимают участие 45 спасателей, которые в настоящее время осматривают берег и дно реки.
В зоне поисков создан полевой штаб. За местом слияния рек Риони и Лехидре ведется круглосуточное наблюдение. К поискам подключили водолазов, также задействованы плавательные средства и дрон.