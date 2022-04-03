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Спецслужбы Казахстана предотвратили попытку покушения на президента страны

Спецслужбы Казахстана предотвратили попытку покушения на президента страны

Оружие в Казахстан для подозреваемого было завезено частями в профессионально замаскированном виде 03.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-03T11:31+0400

2022-04-03T11:31+0400

2022-04-03T12:41+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Спецслужбы Казахстана задержали агента иностранной разведки, планировавшего покушение на президента страны Касым-Жомарта Токаева, сообщила в воскресенье пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики."Двадцать пятого марта 2022 года в городе Нур-Султан контрразведкой КНБ задержан агент иностранной разведки гражданин республики "А", планировавший покушение на президента Казахстана и ряд высокопоставленных государственных служащих", - говорится в сообщении, передает Sputnik Казахстан.Поясняется, что одновременно он планировал совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов. "Кроме того, агентом "А" отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в республике и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов", - информирует пресс-служба.В ходе предварительного следствия казахстанец признался в совершении этих деяний "по заданию и в интересах иностранного государства". "В настоящее время КНБ проводится расследование по фактам совершения преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 24 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и частью 4 статьи 255 (Акт терроризма) Уголовного кодекса Республики Казахстан", - сообщает пресс-служба.

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