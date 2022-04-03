https://sputnik-georgia.ru/20220403/v-gruzii-v-2021-godu-smertnost-prevysila-rozhdaemost-265630976.html
В Грузии в 2021 году смертность превысила рождаемость
В Грузии в 2021 году смертность превысила рождаемость
Отрицательный прирост населения фиксируется во всех регионах Грузии, кроме Аджарии 03.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-03T09:01+0400
2022-04-03T09:01+0400
2022-04-03T09:55+0400
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. В 2021 году в Грузии зафиксирован отрицательный прирост населения: смертность в стране превысила рождаемость, говорится в материалах на сайте Национального бюро статистики.По данным "Сакстата", в 2021 году в Грузии родилось около 46 тысяч детей, тогда как число скончавшихся в прошлом году превысило 59,9 тысячи человек.Отрицательный прирост населения фиксируется во всех регионах Грузии, кроме Аджарской автономной республики.Наибольшая разница между смертностью и рождаемостью зафиксирована в регионе Имерети, где прирост населения составил -4,1 тысячи. Далее следуют Тбилиси с приростом населения –2,9 тысячи и регион в Самегрело – Земо Сванети -2,4 тысячи.В Аджарии в 2021 году прирост населения составил 1,1 тысячи.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, сакстат
В Грузии в 2021 году смертность превысила рождаемость
09:01 03.04.2022 (обновлено: 09:55 03.04.2022)
Отрицательный прирост населения фиксируется во всех регионах Грузии, кроме Аджарии
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. В 2021 году в Грузии зафиксирован отрицательный прирост населения: смертность в стране превысила рождаемость, говорится в материалах на сайте Национального бюро статистики.
По данным
"Сакстата", в 2021 году в Грузии родилось около 46 тысяч детей, тогда как число скончавшихся в прошлом году превысило 59,9 тысячи человек.
Отрицательный прирост населения фиксируется во всех регионах Грузии, кроме Аджарской автономной республики.
Наибольшая разница между смертностью и рождаемостью зафиксирована в регионе Имерети, где прирост населения составил -4,1 тысячи. Далее следуют Тбилиси с приростом населения –2,9 тысячи и регион в Самегрело – Земо Сванети -2,4 тысячи.
В Аджарии в 2021 году прирост населения составил 1,1 тысячи.