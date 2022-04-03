https://sputnik-georgia.ru/20220403/v-tsentre-tbilisi-proizoshla-perestrelka-est-ubitye-i-ranenye-265703870.html

В центре Тбилиси произошла перестрелка: есть убитые и раненые

В центре Тбилиси произошла перестрелка: есть убитые и раненые

Пострадавшие, точное число которых пока не уточняется, были доставлены в Республиканскую больницу 03.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Два человека убиты и несколько ранены в результате ночной перестрелки в районе лагуны Вере в Тбилиси.По информации Первого канала, участники перестрелки пока не задержаны. МВД начало расследование по статьям 236 и 109 УК - "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия" и "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".Пострадавшие, точное число которых пока не уточняется, были доставлены в Республиканскую больницу.По имеющейся информации, перестрелке предшествовала ссора. Другие детали двойного убийства и причины пока неизвестны.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, мвд грузии