https://sputnik-georgia.ru/20220403/v-tsentre-tbilisi-proizoshla-perestrelka-est-ubitye-i-ranenye-265703870.html
В центре Тбилиси произошла перестрелка: есть убитые и раненые
В центре Тбилиси произошла перестрелка: есть убитые и раненые
Пострадавшие, точное число которых пока не уточняется, были доставлены в Республиканскую больницу 03.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-03T10:04+0400
2022-04-03T10:04+0400
2022-04-03T10:26+0400
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Два человека убиты и несколько ранены в результате ночной перестрелки в районе лагуны Вере в Тбилиси.По информации Первого канала, участники перестрелки пока не задержаны. МВД начало расследование по статьям 236 и 109 УК - "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия" и "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".Пострадавшие, точное число которых пока не уточняется, были доставлены в Республиканскую больницу.По имеющейся информации, перестрелке предшествовала ссора. Другие детали двойного убийства и причины пока неизвестны.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, мвд грузии
В центре Тбилиси произошла перестрелка: есть убитые и раненые
10:04 03.04.2022 (обновлено: 10:26 03.04.2022)
Пострадавшие, точное число которых пока не уточняется, были доставлены в Республиканскую больницу
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Два человека убиты и несколько ранены в результате ночной перестрелки в районе лагуны Вере в Тбилиси.
По информации Первого канала, участники перестрелки пока не задержаны. МВД начало расследование по статьям 236 и 109 УК - "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия" и "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".
Пострадавшие, точное число которых пока не уточняется, были доставлены в Республиканскую больницу.
По имеющейся информации, перестрелке предшествовала ссора. Другие детали двойного убийства и причины пока неизвестны.