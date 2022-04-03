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Верхний Ларс сегодня: движение закрыто для всех видов транспорта
Верхний Ларс сегодня: движение закрыто для всех видов транспорта
Запрет введен в связи с повышением температуры воздуха и среднего уровня лавинной опасности 03.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-03T12:58+0400
2022-04-03T12:58+0400
2022-04-03T13:08+0400
грузия
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ситуация на военно-грузинской дороге
департамент автомобильных дорог
мцхета-степанцминда-ларс
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Движение всех видов транспорта запрещено на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс по направлению к границе с Россией в воскресенье с 13:00 до 19:00 тбилисского времени, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.По данным ведомства, запрет введен в связи с повышением температуры воздуха и среднего уровня лавинной опасности.Департамент автомобильных дорог призывает население ездить на исправном транспорте и соблюдать режимы, установленные на дорогах.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, погода, новости, ситуация на военно-грузинской дороге, департамент автомобильных дорог, мцхета-степанцминда-ларс
Верхний Ларс сегодня: движение закрыто для всех видов транспорта
12:58 03.04.2022 (обновлено: 13:08 03.04.2022)
Запрет введен в связи с повышением температуры воздуха и среднего уровня лавинной опасности
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Движение всех видов транспорта запрещено на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс по направлению к границе с Россией в воскресенье с 13:00 до 19:00 тбилисского времени, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
По данным ведомства, запрет введен в связи с повышением температуры воздуха и среднего уровня лавинной опасности.
Департамент автомобильных дорог призывает население ездить на исправном транспорте и соблюдать режимы, установленные на дорогах.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.