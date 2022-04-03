https://sputnik-georgia.ru/20220403/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-zakryto-dlya-vsekh-vidov-transporta-265706902.html

Верхний Ларс сегодня: движение закрыто для всех видов транспорта

Верхний Ларс сегодня: движение закрыто для всех видов транспорта

Запрет введен в связи с повышением температуры воздуха и среднего уровня лавинной опасности 03.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-03T12:58+0400

2022-04-03T12:58+0400

2022-04-03T13:08+0400

грузия

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ситуация на военно-грузинской дороге

департамент автомобильных дорог

мцхета-степанцминда-ларс

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Движение всех видов транспорта запрещено на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс по направлению к границе с Россией в воскресенье с 13:00 до 19:00 тбилисского времени, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.По данным ведомства, запрет введен в связи с повышением температуры воздуха и среднего уровня лавинной опасности.Департамент автомобильных дорог призывает население ездить на исправном транспорте и соблюдать режимы, установленные на дорогах.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, погода, новости, ситуация на военно-грузинской дороге, департамент автомобильных дорог, мцхета-степанцминда-ларс