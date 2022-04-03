https://sputnik-georgia.ru/20220403/vzryv-v-nochnom-klube-v-baku-odin-chelovek-ubit-desyatki-raneny-265704177.html

Взрыв в ночном клубе в Баку: один человек погиб, десятки ранены

Взрыв в ночном клубе в Баку: один человек погиб, десятки ранены

На месте ЧП работают следователи и криминалисты прокуратуры Азербайджана. По факту возбуждено уголовное дело 03.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-03T10:32+0400

2022-04-03T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. В ночном клубе на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку прогремел взрыв: один человек погиб, более 30 - пострадали. По предварительной версии, взрыв, вызвавший пожар и обрушение в ночном клубе, произошел из-за утечки газа в неисправном газовом баллоне с пропаном.В целях безопасности была приостановлена подача природного газа в район, заявил генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев.Огонь удалось потушить за короткое время. На месте происшествия работали 35 бригад скорой помощи, сообщил Sputnik Азербайджан.По данным Минздрава на 04:20, всего пострадали 37 человек, из них госпитализированы 24 человека: 13 мужчин, 11 женщин. Большая часть раненых доставлена с ожоговыми поражениями. Состояние 12 пострадавших медики оценивают как средней тяжести, 6 - как стабильное. Остальные после оказания помощи были отпущены домой.Сообщается также, что ночной клуб, в котором произошла трагедия, был открыт недавно - в середине марта 2022 года.

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в мире, новости, происшествия, азербайджан