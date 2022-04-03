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Взрыв в ночном клубе в Баку: один человек погиб, десятки ранены
Взрыв в ночном клубе в Баку: один человек погиб, десятки ранены
На месте ЧП работают следователи и криминалисты прокуратуры Азербайджана. По факту возбуждено уголовное дело 03.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-03T10:32+0400
2022-04-03T10:32+0400
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. В ночном клубе на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку прогремел взрыв: один человек погиб, более 30 - пострадали. По предварительной версии, взрыв, вызвавший пожар и обрушение в ночном клубе, произошел из-за утечки газа в неисправном газовом баллоне с пропаном.В целях безопасности была приостановлена подача природного газа в район, заявил генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев.Огонь удалось потушить за короткое время. На месте происшествия работали 35 бригад скорой помощи, сообщил Sputnik Азербайджан.По данным Минздрава на 04:20, всего пострадали 37 человек, из них госпитализированы 24 человека: 13 мужчин, 11 женщин. Большая часть раненых доставлена с ожоговыми поражениями. Состояние 12 пострадавших медики оценивают как средней тяжести, 6 - как стабильное. Остальные после оказания помощи были отпущены домой.Сообщается также, что ночной клуб, в котором произошла трагедия, был открыт недавно - в середине марта 2022 года.
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в мире, новости, происшествия, азербайджан
Взрыв в ночном клубе в Баку: один человек погиб, десятки ранены
10:32 03.04.2022 (обновлено: 10:47 03.04.2022)
На месте ЧП работают следователи и криминалисты прокуратуры Азербайджана. По факту возбуждено уголовное дело
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. В ночном клубе на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку прогремел взрыв: один человек погиб, более 30 - пострадали. По предварительной версии, взрыв, вызвавший пожар и обрушение в ночном клубе, произошел из-за утечки газа в неисправном газовом баллоне с пропаном.
В целях безопасности была приостановлена подача природного газа в район, заявил генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев.
Огонь удалось потушить за короткое время. На месте происшествия работали 35 бригад скорой помощи, сообщил Sputnik Азербайджан
.
По данным Минздрава на 04:20, всего пострадали 37 человек, из них госпитализированы 24 человека: 13 мужчин, 11 женщин. Большая часть раненых доставлена с ожоговыми поражениями. Состояние 12 пострадавших медики оценивают как средней тяжести, 6 - как стабильное. Остальные после оказания помощи были отпущены домой.
Сообщается также, что ночной клуб, в котором произошла трагедия, был открыт недавно - в середине марта 2022 года.