https://sputnik-georgia.ru/20220404/auditoriya-vkontakte-prevysila-sto-millionov-polzovateley-za-mesyats-265733024.html

Аудитория "ВКонтакте" превысила сто миллионов пользователей за месяц

Аудитория "ВКонтакте" превысила сто миллионов пользователей за месяц

Клипы ВКонтакте тоже демонстрируют новый рекорд — свыше 1 млрд просмотра клипов в сутки 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T17:10+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Популярная российская социальная сеть "ВКонтакте" установила новый рекорд посещаемости — месячная аудитория ВКонтакте превысила 100 млн, говорится на сайте компании. Клипы ВКонтакте также демонстрируют новый рекорд — свыше 1 млрд просмотров клипов в сутки. Новые пользователи активно регистрируются на платформе, общаются, заводят друзей, читают новости и потребляют контент.Так, за минувшую неделю просмотры в Клипах ВКонтакте выросли более чем на 20% — до 1 млрд, что является абсолютным рекордом для сервиса вертикальных видео в социальной сети. "Этот рекорд стал возможен благодаря новым алгоритмам рекомендательной платформы Клипов, в числе которых адаптация платформы под резкий приток новых авторов — их число увеличилось в 4,5 раза по сравнению с февралем", - отмечают в пресс-службе компании.При этом накануне ВКонтакте также зафиксировала рекордный рост интереса к видеоконтенту. Суточные просмотры видео выросли до 1,31 млрд.Увеличение интереса к клипам связано с подскочившей активностью авторов на площадке. По данным Brand Analytics, в феврале и марте 2022 года ВКонтакте стала самой популярной площадкой по активности авторов и количеству публикаций.

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