https://sputnik-georgia.ru/20220404/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-4-aprelya-265720252.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 4 апреля

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 4 апреля

Антилидер ковид-заражения по-прежнему Тбилиси, за ним следуют регионы Самегрело - Земо Сванети, Имерети и Квемо Картли 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Грузинские медики из 208 новых случаев коронавируса, выявленных за последние сутки в стране, в Тбилиси зафиксировали 106 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 5 184 теста на коронавирус, 3 587 – на антиген, 1 597 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 649 430 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 685 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 628 643 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 2 пациента, а с начала пандемии – 16 758.На данный момент в стране 4 003 активных случая, из них 491 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 127 пациентов тяжелое, 3 512 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности, по данным на 3 апреля, составляет 4,01%, за две недели – 2,82%, за семь дней – 2,23%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии, коронавирус covid-19