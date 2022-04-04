https://sputnik-georgia.ru/20220404/ekonomicheskaya-katastrofa-mozhet-nastupit-v-mire-iz-za-sanktsiy-zapada---smi-265733701.html

Экономическая катастрофа может наступить в мире из-за санкций Запада - СМИ

Экономическая катастрофа может наступить в мире из-за санкций Запада - СМИ

Санкционная война, которую коалиция во главе с США развязала против России и Китая, потенциально может превратиться в экономическую третью мировую войну... 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T17:27+0400

2022-04-04T17:27+0400

2022-04-04T17:27+0400

в мире

экономика

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сша

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россия

антироссийские санкции

обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Введение санкций западными странами против России, Китая и других стран может привести мировую экономику к катастрофе, пишет экономический обозреватель Энтони Роули в статье для газеты South China Morning Post.По его мнению , когда мировая экономика хорошо функционирует на протяжении длительного времени, обеспечивая устойчивый рост, стабильность цен и низкие процентные ставки, возникает соблазн думать, что система сможет принять неизбирательные и необдуманные удары, оставаясь при этом устойчивой.Роули назвал происходящее возвратом в темные века, "по крайней мере, с экономической точки зрения, варвары не просто у ворот, они уже внутри и захватывают рычаги власти"."Россия может быть в открытой войне с Украиной и, более опосредованно, с США и НАТО, но санкционная война, которую коалиция во главе с США развязала против России и Китая, с предполагаемыми угрозами ударить по странам, которые могут с ними дружить, потенциально может превратиться в экономическую третью мировую войну", - указал он.По его словам, итогом всего этого станет глобальная рецессия или в лучшем случае длительный период стагфляции, то есть рост цен и стагнация производства."Осознают ли советники по безопасности президента США Джо Байдена или в других западных странах, где мстительные санкции возобладали над экономической рациональностью, колоссальные масштабы катастрофы, которую они развязывают? Если они этого не осознают, их не должно быть там, где они находятся, а если они есть, то их следует уволить", - полагает аналитик.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, экономика, новости, сша, китай, россия, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022