https://sputnik-georgia.ru/20220404/eks-glava-mid-gruzii-pozhelal-udachi-novomu-ministru-inostrannykh-del-265723125.html

Экс-глава МИД Грузии пожелал удачи новому министру иностранных дел

Экс-глава МИД Грузии пожелал удачи новому министру иностранных дел

Об отставке главы МИД Грузии сообщил в понедельник премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 04.04.2022, Sputnik Грузия

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2022-04-04T12:47+0400

2022-04-04T12:49+0400

давид залкалиани

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Бывший министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани пожелал своему преемнику Илье Дарчиашвили удачи на новом посту и обещал ему поддержку.Об отставке главы МИД Грузии сообщил в понедельник премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге. Должность руководителя внешнеполитического ведомства страны занял Илья Дарчиашвили, который ранее занимал пост главы администрации правительства. А Залкалиани, который возглавлял МИД последние четыре года, назначен на пост посла Грузии в США.Залкалиани также поблагодарил премьер-министра за оказанное ему доверие и поддержку. Как отметил экс-глава МИД, внешняя политика является одним из важных направлений, которая в значительной мере определяет судьбу страны, ее настоящее и будущее."В этом году исполнилось 30 лет моей дипломатической работе… И эти 30 лет были полны важнейшими и серьезными вызовами. Для меня было огромной честью последние четыре года быть руководителем нашего дипломатического ведомства, что является огромной ответственностью", – сказал Залкалиани.По его словам, Грузия смогла четко защитить наши позиции во всех международных форматах."Мы были представлены везде – в ООН, ОБСЕ, Евросоюзе, Совете Европы. На всех платформах Грузия занимала ведущие позиции", – отметил Залкалиани.Подводя итоги проделанной на посту министра работы, Залкалиани назвал одним из самых успешных этапов подачу заявки на вступление Грузии в Евросоюз.Залкалиани также поблагодарил за оказанное ему доверие на новой должности посла Грузии в США."Представлять Грузию в США, в стране, которая является главным стратегическим партнером, является огромной ответственностью. Я даю слово, что продолжу свою деятельность еще с большей ответственностью, и обещаю, что наши отношения с США перейдут на качественно новый уровень", – подчеркнул он.

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давид залкалиани, илья дарчиашвили, грузия, новости, сша, мид грузии, ираклий гарибашвили