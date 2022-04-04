https://sputnik-georgia.ru/20220404/ekspert-obyasnil-chto-proiskhodilo-v-buche-na-samom-dele---video-265737691.html
Эксперт объяснил, что происходило в Буче на самом деле - видео
Эксперт объяснил, что происходило в Буче на самом деле - видео
Провокацию в Буче устроили западные спецслужбы по указке властей. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал член Общественной палаты России, директор... 04.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-04T19:58+0400
2022-04-04T19:58+0400
2022-04-04T19:58+0400
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россия
экспертное мнение
обострение ситуации вокруг украины 2022
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Григорьев заявил, что исполнители преступлений будут наказаны, а вот с организаторами дело сложнее. Кто отдавал приказы убивать мирных жителей ради постановочных кадров? Как с точки зрения международного права классифицировать подобные фейки? Каких громких разоблачений ждать в ближайшее время и куда сообщать гражданам, которые стали свидетелями преступлений? Смотрите видео.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Эксперт объяснил, что происходило в Буче на самом деле - видео
Провокацию в Буче устроили западные спецслужбы по указке властей. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал член Общественной палаты России, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.
Григорьев заявил, что исполнители преступлений будут наказаны, а вот с организаторами дело сложнее. Кто отдавал приказы убивать мирных жителей ради постановочных кадров? Как с точки зрения международного права классифицировать подобные фейки? Каких громких разоблачений ждать в ближайшее время и куда сообщать гражданам, которые стали свидетелями преступлений? Смотрите видео.