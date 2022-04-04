https://sputnik-georgia.ru/20220404/ekspert-obyasnil-chto-proiskhodilo-v-buche-na-samom-dele---video-265737691.html

Эксперт объяснил, что происходило в Буче на самом деле - видео

Эксперт объяснил, что происходило в Буче на самом деле - видео

Провокацию в Буче устроили западные спецслужбы по указке властей. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал член Общественной палаты России, директор... 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T19:58+0400

2022-04-04T19:58+0400

2022-04-04T19:58+0400

видео

мультимедиа

россия

экспертное мнение

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/04/265737578_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ad93911883f56ab206d5053013eef02c.jpg

Григорьев заявил, что исполнители преступлений будут наказаны, а вот с организаторами дело сложнее. Кто отдавал приказы убивать мирных жителей ради постановочных кадров? Как с точки зрения международного права классифицировать подобные фейки? Каких громких разоблачений ждать в ближайшее время и куда сообщать гражданам, которые стали свидетелями преступлений? Смотрите видео.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео