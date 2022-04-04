https://sputnik-georgia.ru/20220404/gigiena-i-bezopasnost-prodovolstviya---novyy-proekt-administratsii-turizma-gruzii-265724857.html

"Гигиена и безопасность продовольствия" – новый проект администрации туризма Грузии

"Гигиена и безопасность продовольствия" – новый проект администрации туризма Грузии

Тренинги пройдут в Тбилиси, Имерети, Кахети, Самегрело и Шида Картли 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T13:18+0400

2022-04-04T13:18+0400

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национальная администрация туризма грузии

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии начинает новый проект "Гигиена и безопасность продовольствия", направленный на содействие внутреннего туризма и улучшение качества обслуживания, говорится в пресс-релизе администрации.Администрация в апреле в разных регионах Грузии организует серию тренингов "Гигиена и безопасность продовольствия" в онлайн-формате.Принять участие в тренингах могут как представители объектов размещения и питания, так и желающие трудоустроиться в секторе туризма. Тренинги пройдут в Тбилиси, Имерети, Кахети, Самегрело и Шида Картли.Все заинтересованные лица должны связаться с администрацией туризма по электронному адресу www.gnta.ge.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

национальная администрация туризма грузии, грузия, новости, общество, туризм