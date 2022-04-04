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"Гигиена и безопасность продовольствия" – новый проект администрации туризма Грузии
"Гигиена и безопасность продовольствия" – новый проект администрации туризма Грузии
Тренинги пройдут в Тбилиси, Имерети, Кахети, Самегрело и Шида Картли 04.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-04T13:18+0400
2022-04-04T13:18+0400
2022-04-04T13:27+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии начинает новый проект "Гигиена и безопасность продовольствия", направленный на содействие внутреннего туризма и улучшение качества обслуживания, говорится в пресс-релизе администрации.Администрация в апреле в разных регионах Грузии организует серию тренингов "Гигиена и безопасность продовольствия" в онлайн-формате.Принять участие в тренингах могут как представители объектов размещения и питания, так и желающие трудоустроиться в секторе туризма. Тренинги пройдут в Тбилиси, Имерети, Кахети, Самегрело и Шида Картли.Все заинтересованные лица должны связаться с администрацией туризма по электронному адресу www.gnta.ge.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
национальная администрация туризма грузии, грузия, новости, общество, туризм
"Гигиена и безопасность продовольствия" – новый проект администрации туризма Грузии
13:18 04.04.2022 (обновлено: 13:27 04.04.2022)
Тренинги пройдут в Тбилиси, Имерети, Кахети, Самегрело и Шида Картли
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии начинает новый проект "Гигиена и безопасность продовольствия", направленный на содействие внутреннего туризма и улучшение качества обслуживания, говорится в пресс-релизе администрации.
Администрация в апреле в разных регионах Грузии организует серию тренингов "Гигиена и безопасность продовольствия" в онлайн-формате.
Основной тематикой тренингов будет обустройство инфраструктуры, нормы гигиены, процедура уборки-дезинфекции, безопасность продовольствия, управление аллергенами, рабочие инструкции и законодательные требования.
Принять участие в тренингах могут как представители объектов размещения и питания, так и желающие трудоустроиться в секторе туризма. Тренинги пройдут в Тбилиси, Имерети, Кахети, Самегрело и Шида Картли.
Все заинтересованные лица должны связаться с администрацией туризма по электронному адресу www.gnta.ge
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