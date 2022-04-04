https://sputnik-georgia.ru/20220404/gosprogramma-po-trudoustroystvu-v-gruzii--premer-podvel-pervye-itogi-265730226.html

Госпрограмма по трудоустройству в Грузии – премьер подвел первые итоги

Госпрограмма по трудоустройству в Грузии – премьер подвел первые итоги

Трудоспособным гражданам со статусом социально незащищенных лиц власти предлагают общественные работы 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T16:06+0400

2022-04-04T16:06+0400

2022-04-04T16:06+0400

грузия

новости

общество

экономика

ираклий гарибашвили

трудоустройство

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Более 15 тысяч заявлений поступило от трудоспособных социально незащищенных лиц на участие в госпрограмме трудоустройства, стартовавшей в Грузии 1 марта, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Госпрограмма трудоустройства граждан со статусом социально незащищенных стартовала в Грузии 1 марта. На сегодняшний день в стране более 600 тысяч неимущих, более 200 тысяч из которых трудоспособные люди. Некоторые из них работают неофициально, так как боятся потерять государственное пособие.По словам премьер-министра, через три недели после старта программы такой результат свидетельствует об очень высоком интересе."Еще раз хочу обратиться к нашим гражданам, чтобы все подключились к этой программе. В эту программу должно быть вовлечено как можно больше социально незащищенных людей", – заявил премьер.Как ответил премьер, это необходимо для того, чтобы социально незащищенные граждане имели доход и подключились к строительству грузинской экономики.Трудоспособным гражданам со статусом социально незащищенных лиц власти предлагают общественные работы, то есть неимущих трудоустроит правительство и бенефициары будут получать 300 лари дополнительно к пособию. Кроме того, они могут официально задекларировать уже имеющуюся у них работу.Немаловажно, что семьи трудоустроенных в рамках госпрограммы в течение четырех лет продолжат получать социальную помощь.По данным Агентства социального обслуживания на 2022 год, финансовую помощь от государства получают 648 176 неимущих (175 716 семей), что составляет 17,3% населения страны. Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, экономика, ираклий гарибашвили, трудоустройство