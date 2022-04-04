https://sputnik-georgia.ru/20220404/gosprogramma-po-trudoustroystvu-v-gruzii--premer-podvel-pervye-itogi-265730226.html
Госпрограмма по трудоустройству в Грузии – премьер подвел первые итоги
Госпрограмма по трудоустройству в Грузии – премьер подвел первые итоги
Трудоспособным гражданам со статусом социально незащищенных лиц власти предлагают общественные работы 04.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-04T16:06+0400
2022-04-04T16:06+0400
2022-04-04T16:06+0400
грузия
новости
общество
экономика
ираклий гарибашвили
трудоустройство
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Более 15 тысяч заявлений поступило от трудоспособных социально незащищенных лиц на участие в госпрограмме трудоустройства, стартовавшей в Грузии 1 марта, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Госпрограмма трудоустройства граждан со статусом социально незащищенных стартовала в Грузии 1 марта. На сегодняшний день в стране более 600 тысяч неимущих, более 200 тысяч из которых трудоспособные люди. Некоторые из них работают неофициально, так как боятся потерять государственное пособие.По словам премьер-министра, через три недели после старта программы такой результат свидетельствует об очень высоком интересе."Еще раз хочу обратиться к нашим гражданам, чтобы все подключились к этой программе. В эту программу должно быть вовлечено как можно больше социально незащищенных людей", – заявил премьер.Как ответил премьер, это необходимо для того, чтобы социально незащищенные граждане имели доход и подключились к строительству грузинской экономики.Трудоспособным гражданам со статусом социально незащищенных лиц власти предлагают общественные работы, то есть неимущих трудоустроит правительство и бенефициары будут получать 300 лари дополнительно к пособию. Кроме того, они могут официально задекларировать уже имеющуюся у них работу.Немаловажно, что семьи трудоустроенных в рамках госпрограммы в течение четырех лет продолжат получать социальную помощь.По данным Агентства социального обслуживания на 2022 год, финансовую помощь от государства получают 648 176 неимущих (175 716 семей), что составляет 17,3% населения страны. Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, экономика, ираклий гарибашвили, трудоустройство
Госпрограмма по трудоустройству в Грузии – премьер подвел первые итоги
Трудоспособным гражданам со статусом социально незащищенных лиц власти предлагают общественные работы
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Более 15 тысяч заявлений поступило от трудоспособных социально незащищенных лиц на участие в госпрограмме трудоустройства, стартовавшей в Грузии 1 марта, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Госпрограмма трудоустройства граждан со статусом социально незащищенных стартовала в Грузии 1 марта. На сегодняшний день в стране более 600 тысяч неимущих, более 200 тысяч из которых трудоспособные люди. Некоторые из них работают неофициально, так как боятся потерять государственное пособие.
"На сегодняшний день уже зарегистрировано 20 тысяч вакансий на общественные работы. Хочу порадовать наше общество тем, что поступило более 15 тысяч аппликаций от социально незащищенных лиц и 3 тысячи из них уже получили контракты и оформили соответствующие договоры", – заявил Гарибашвили.
По словам премьер-министра, через три недели после старта программы такой результат свидетельствует об очень высоком интересе.
"Еще раз хочу обратиться к нашим гражданам, чтобы все подключились к этой программе. В эту программу должно быть вовлечено как можно больше социально незащищенных людей", – заявил премьер.
Как ответил премьер, это необходимо для того, чтобы социально незащищенные граждане имели доход и подключились к строительству грузинской экономики.
Трудоспособным гражданам со статусом социально незащищенных лиц власти предлагают общественные работы, то есть неимущих трудоустроит правительство и бенефициары будут получать 300 лари дополнительно к пособию. Кроме того, они могут официально задекларировать уже имеющуюся у них работу.
Немаловажно, что семьи трудоустроенных в рамках госпрограммы в течение четырех лет продолжат получать социальную помощь.
По данным Агентства социального обслуживания на 2022 год, финансовую помощь от государства получают 648 176 неимущих (175 716 семей), что составляет 17,3% населения страны. Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи.