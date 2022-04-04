https://sputnik-georgia.ru/20220404/gruziya-ischet-alternativu-ukrainskim-tovaram--glava-minekonomiki-265740573.html

Грузия ищет альтернативу украинским товарам – глава Минэкономики

Грузия ищет альтернативу украинским товарам – глава Минэкономики

Российско-украинский кризис и антироссийские санкции будут иметь серьезные негативные последствия для экономики страны, считают эксперты 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T22:54+0400

2022-04-04T22:54+0400

2022-04-04T23:08+0400

грузия

новости

экономика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0a/252270686_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_fe958513ff0906c322abf533b7e554a0.jpg

ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Несмотря на то, что Украина на сегодняшний день не может быть активным экспортером товаров в Грузию, в регионе альтернатив много, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге.В последние недели в продуктовых магазинах некоторые товары пользуются ажиотажным спросом — это сахар, соль, подсолнечное масло, крупы. Однако власти страны уверяют, что дефицита товаров нет и не будет. Тем не менее стоимость продукции продолжает расти. Годовая инфляция в феврале 2022 года в Грузии составила 13,7% при целевом показателе 3%.Как считают эксперты, российско-украинский кризис и антироссийские санкции будут иметь серьезные негативные последствия для экономики страны, которая во многом привязана к рынку РФ и Украины.Россия является крупнейшим торговым партнером Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. Доля России во всем внешнеторговом обороте Грузии 11,4%.Среди важных торговых партнеров страны и Украина, ее доля во всем внешнеторговом обороте Грузии в 2021 году составила 5,3%. Товарооборот между Грузией и Украиной в 2021 году составил 758,9 миллиона долларов, что почти на 25% больше чем в 2020 году.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, украина