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Грузия получила грант для исследования железнодорожных перевозок
Грузия получила грант для исследования железнодорожных перевозок
Работа над разработкой национальной железнодорожной политики начнется в апреле и продлится около 12-18 месяцев 04.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-04T15:37+0400
2022-04-04T15:37+0400
2022-04-04T15:37+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Для содействия устойчивому развитию железнодорожного транспорта в Грузии, Агентство развития Франции (AFD) выделило АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД) грантовую помощь в размере 500 тысяч евро, сообщает пресс-служба ГЖД Грузии.Для расширения рынка грузоперевозок в Грузии планируются разработки документа о национальной железнодорожной политике, в региональном контексте – исследования рынка грузоперевозок и стратегии развития. Также в рамках сотрудничества будет подготовлен инвестиционный план, в том числе по подвижному составу.AFD является французским государственным финансовым институтом, который оказывает финансовую поддержку проектам по всему миру и сотрудничает с такими финансовыми институтами как Азиатский банк развития (АБР).AFD оказывает поддержку Грузии с 2012 года. А в 2017 году Агентство открыло региональный офис в Грузии. За десять лет Французское агентство реализовало в Грузии проекты, направленные на развитие городов и сельских районов, инфраструктуры, управления и возобновляемых источников энергии, стоимостью 250,7 миллиона евро.Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов, и сама устанавливает тарифы на перевозку пассажиров и грузоперевозки.Грузинская железная дорога является одной из важнейших частей Евроазиатского транспортного коридора и кратчайшим путем, связывающим Европу с Центральной Азией. Общая протяженность железнодорожной линии на территории Грузии составляет более 2,3 тысячи километров.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, грузинская железная дорога, транспорт в грузии
Грузия получила грант для исследования железнодорожных перевозок
Работа над разработкой национальной железнодорожной политики начнется в апреле и продлится около 12-18 месяцев
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Для содействия устойчивому развитию железнодорожного транспорта в Грузии, Агентство развития Франции (AFD) выделило АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД) грантовую помощь в размере 500 тысяч евро, сообщает пресс-служба ГЖД Грузии.
Для расширения рынка грузоперевозок в Грузии планируются разработки документа о национальной железнодорожной политике, в региональном контексте – исследования рынка грузоперевозок и стратегии развития. Также в рамках сотрудничества будет подготовлен инвестиционный план, в том числе по подвижному составу.
Для надлежащей реализации поставленных целей по рекомендации AFD в Грузию прибудет французский эксперт, который проведет консультации с представителями ГЖД и других официальных структур. Миссия, которая начнется в апреле, продлится около 12-18 месяцев, говорится в сообщении
ГЖД.
AFD является французским государственным финансовым институтом, который оказывает финансовую поддержку проектам по всему миру и сотрудничает с такими финансовыми институтами как Азиатский банк развития (АБР).
AFD оказывает поддержку Грузии с 2012 года. А в 2017 году Агентство открыло региональный офис в Грузии. За десять лет Французское агентство реализовало в Грузии проекты, направленные на развитие городов и сельских районов, инфраструктуры, управления и возобновляемых источников энергии, стоимостью 250,7 миллиона евро.
Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов, и сама устанавливает тарифы на перевозку пассажиров и грузоперевозки.
Грузинская железная дорога является одной из важнейших частей Евроазиатского транспортного коридора и кратчайшим путем, связывающим Европу с Центральной Азией. Общая протяженность железнодорожной линии на территории Грузии составляет более 2,3 тысячи километров.