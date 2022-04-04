https://sputnik-georgia.ru/20220404/gruziya-poluchila-grant-dlya-issledovaniya-zheleznodorozhnykh-perevozok-265729639.html

Грузия получила грант для исследования железнодорожных перевозок

Грузия получила грант для исследования железнодорожных перевозок

Работа над разработкой национальной железнодорожной политики начнется в апреле и продлится около 12-18 месяцев 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T15:37+0400

2022-04-04T15:37+0400

2022-04-04T15:37+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Для содействия устойчивому развитию железнодорожного транспорта в Грузии, Агентство развития Франции (AFD) выделило АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД) грантовую помощь в размере 500 тысяч евро, сообщает пресс-служба ГЖД Грузии.Для расширения рынка грузоперевозок в Грузии планируются разработки документа о национальной железнодорожной политике, в региональном контексте – исследования рынка грузоперевозок и стратегии развития. Также в рамках сотрудничества будет подготовлен инвестиционный план, в том числе по подвижному составу.AFD является французским государственным финансовым институтом, который оказывает финансовую поддержку проектам по всему миру и сотрудничает с такими финансовыми институтами как Азиатский банк развития (АБР).AFD оказывает поддержку Грузии с 2012 года. А в 2017 году Агентство открыло региональный офис в Грузии. За десять лет Французское агентство реализовало в Грузии проекты, направленные на развитие городов и сельских районов, инфраструктуры, управления и возобновляемых источников энергии, стоимостью 250,7 миллиона ​​евро.Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов, и сама устанавливает тарифы на перевозку пассажиров и грузоперевозки.Грузинская железная дорога является одной из важнейших частей Евроазиатского транспортного коридора и кратчайшим путем, связывающим Европу с Центральной Азией. Общая протяженность железнодорожной линии на территории Грузии составляет более 2,3 тысячи километров.

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грузия, новости, экономика, грузинская железная дорога, транспорт в грузии