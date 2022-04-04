https://sputnik-georgia.ru/20220404/kazakhstan-nameren-ogranichit-eksport-zerna-i-muki-265725444.html

Казахстан намерен ограничить экспорт зерна и муки

Казахстан намерен ограничить экспорт зерна и муки

Конкретные сроки введения ограничений пока не озвучиваются, отметили в казахском Минсельхозе 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T13:33+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Власти Казахстана прорабатывают тему введения временных ограничений на экспорт зерна и муки с целью защиты внутреннего рынка, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение главы Минсельхоза Республики Ербола Карашукеева.Данная мера связана с тем, что местные производители "не хотят продавать зерно мукомольщикам", отметил Карашукеев."РФ ввела запрет на экспорт зерновых, мы ситуацию знаем, держим на контроле. Наш баланс зерновых на сегодняшнее утро положительный, он и будет положительным. У нас хватит для внутреннего рынка… на экспорт еще останется. На уровне среднегодовых объемов. Экспортеры не хотят на внутренний рынок продавать, ждут, когда цена экспортная будет расти", – пояснил министр."Если мы возьмем биржевые цены, то увидим, что изо дня в день все растет", – отметил глава Минсельхоза, не назвав конкретных сроков введения ограничений.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

казахстан, экономика, новости, зерно