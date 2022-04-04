https://sputnik-georgia.ru/20220404/krovavaya-razborka-v-tsentre-tbilisi-politsiya-provodit-zaderzhaniya-podozrevaemykh-265715646.html

Кровавая разборка в центре Тбилиси: полиция проводит задержания подозреваемых

Кровавая разборка в центре Тбилиси: полиция проводит задержания подозреваемых

В результате перестрелки в центре Тбилиси два человека погибли на месте, а четверо получили телесные повреждения 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T08:32+0400

2022-04-04T08:32+0400

2022-04-04T08:44+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Сотрудники Тбилисского управления полиции МВД Грузии задержали пять человек по обвинению в убийстве и нанесении ранения нескольким людям, говорится в сообщении пресс-службы МВД. Согласно данным следствия, 2 апреля текущего года в одной из организаций, расположенных в районе улицы Костава в Тбилиси, вспыхнула словесная перепалка между примерно 20 людьми. Позже спор перерос в физическую конфронтацию, в результате которой обе стороны открыли огонь.По информации ведомства, один из задержанных обвиняется в умышленном убийстве, еще один – в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, а остальные – в несообщение об особо тяжком преступлении.МВД продолжает поиск лиц причастных к преступлению.Следствие ведется по статьям УК Грузии "Об умышленном убийстве, совершенном двумя и более лицами при отягчающих обстоятельствах", "О незаконном приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружия", "О несообщении о преступлении", а также "Об умышленном причинении тяжких телесных повреждений."

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грузия, новости, тбилиси, происшествия, мвд грузии