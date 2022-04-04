https://sputnik-georgia.ru/20220404/lavrov-situatsiya-vokrug-buchi--ocherednoy-feyk-265732012.html

Лавров: ситуация вокруг Бучи – очередной фейк

Лавров: ситуация вокруг Бучи – очередной фейк

"Украинскую провокацию в Буче" пытаются использовать в антироссийских целях, заявил глава МИД РФ 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T16:21+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Произошедшее в украинском городе Буча это инсценировка, очередная фейковая атака, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров."Украинскую провокацию в Буче" пытаются использовать в антироссийских целях, заявил Сергей Лавров."Российские военнослужащие полностью вышли из этого города 30 марта, 31 марта мэр города торжественно говорил, что все у него в порядке, а еще два дня спустя мы увидели, как на улицах организована та самая постановка, которую сейчас пытаются использовать в антироссийских целях", - сказал министр.По словам Лаврова, Россия "усматривает в таких провокациях прямую угрозу международному миру и безопасности".Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Утверждалось, что российские военные, покидая Бучу, оставили большое число жертв среди мирного населения. Некоторые пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также, по одной из версий, в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо.Последовал и ответ Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, в мире, новости, сергей лавров, украина