https://sputnik-georgia.ru/20220404/ministr-inostrannykh-del-gruzii-pokinul-svoy-post--265719151.html

Министр иностранных дел Грузии покинул свой пост

Министр иностранных дел Грузии покинул свой пост

Министр иностранных дел Давид Залкалиани покинул свой пост, заявил премьер-министр 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T11:05+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани покинул свой пост, на эту должность назначен бывший глава администрации правительства Илия Дарчиашвили.Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили."Вице-премьер и министр иностранных дел назначен на должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Соединенных Штатах Америки. В первую очередь хочу поблагодарить господина Давида за проделанную работу. У господина Давида есть огромный опыт. Он 30 лет служит нашей стране, его родному ведомству – министерству иностранных дел на разных должностях, принимал участие практически во всех важных решениях", – отметил Гарибашвили.

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ираклий гарибашвили, грузия, новости, мид грузии