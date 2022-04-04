https://sputnik-georgia.ru/20220404/minkult-gruzii-nachal-bolshuyu-reformu-kukolnykh-teatrov-265726690.html

Минкульт Грузии начал большую реформу кукольных театров

Минкульт Грузии начал большую реформу кукольных театров

Реорганизация направлена ​​на повышение качества творческой деятельности и эффективности работы театров, отмечают в ведомстве 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T14:04+0400

2022-04-04T14:04+0400

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министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии начало проведение большой реформы кукольных театров, говорится в сообщении ведомства.На основании приказа Минкульта Грузии от 1 апреля Тбилисский профессиональный государственный кукольный театр им. Г. Микеладзе, Кутаисский профессиональный государственный кукольный театр им. Я. Гогебашвили и Ахалцихский профессиональный государственный кукольный театр были реорганизованы путем их объединения.Новую организацию, которая получила название Объединение государственных профессиональных кукольных театров Грузии, возглавит режиссер Ника Сабашвили."Объединение театров и создание на их базе единого театра будет способствовать внедрению комплексных новшеств в сфере и реализации важных проектов", – говорится в сообщении министерства.Важно, что работающий в указанных трех театрах персонал останется в Объединении государственных профессиональных театров кукол Грузии на той же должности и продолжит выполнять свои обязанности. Также все три театра продолжат работать в тех же зданиях и каждый из них сохранит свое название.В рамках реформы одним из приоритетов развития сферы стало создание в Тбилиси на специально отведенной территории единой мастерской, где будут работать профессиональные кукольники. Мастерская будет направлена ​​на повышение качества, производство разных видов кукол, внедрение и развитие современных инновационных технологий.Кроме того, в рамках реформы ведется работа с руководством Грузинского государственного университета театра и кино им. Ш. Руставели по восстановлению специальности кукольного искусства в университете.При театре будет организована учебная мастерская, которая предоставит возможность интересующимся сферой поделиться своим опытом. Также будут активизированы внутренние гастроли между театрами, что будет способствовать популяризации отрасли.Кроме того, реформа предполагает максимальную профессиональную реализацию режиссеров, заинтересованных в кукольном искусстве, которые по очереди будут ставить представления на разных локациях.Реформа, помимо прочего, предусматривает увеличение возрастного сегмента аудитории и предложение им разнообразного репертуара. Планируется и создание музея кукол, где будут выставлены старинные куклы и важные архивные документы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство культуры, спорта и молодежи грузии, грузия, театр, новости, культура, куклы