https://sputnik-georgia.ru/20220404/minkultury-gruzii-prodolzhaet-popolnenie-fonda-khudozhestvennogo-muzeya-265735163.html

Минкультуры Грузии продолжает пополнение фонда Художественного музея

Минкультуры Грузии продолжает пополнение фонда Художественного музея

Ведомство приступило к пополнению музейных фондов после 30-летнего перерыва в 2021 году 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T18:01+0400

2022-04-04T18:01+0400

2022-04-04T18:01+0400

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

грузия

культура

новости

музей искусств грузии

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии приобрело 37 работ 25 грузинских художников, которые будут помещены в соответствующем фонде Художественного музея имени Шалвы Амиранашвили.На первом этапе проекта (август 2021 года) министерство закупило 37 работ 25 грузинских художников.Министерство культуры приступило к пополнению музейных фондов после 30-летнего перерыва в 2021 году. Отмечается, что сбор средств начался в рамках проекта "Сохранение единства важных для культуры Грузии частных коллекций/пополнение музейных фондов".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство культуры, спорта и молодежи грузии, грузия, культура, новости, музей искусств грузии