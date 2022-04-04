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Минкультуры Грузии продолжает пополнение фонда Художественного музея
Минкультуры Грузии продолжает пополнение фонда Художественного музея
Ведомство приступило к пополнению музейных фондов после 30-летнего перерыва в 2021 году 04.04.2022, Sputnik Грузия
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министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии приобрело 37 работ 25 грузинских художников, которые будут помещены в соответствующем фонде Художественного музея имени Шалвы Амиранашвили.На первом этапе проекта (август 2021 года) министерство закупило 37 работ 25 грузинских художников.Министерство культуры приступило к пополнению музейных фондов после 30-летнего перерыва в 2021 году. Отмечается, что сбор средств начался в рамках проекта "Сохранение единства важных для культуры Грузии частных коллекций/пополнение музейных фондов".
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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, грузия, культура, новости, музей искусств грузии

Минкультуры Грузии продолжает пополнение фонда Художественного музея

18:01 04.04.2022
© Sputnik / STRINGERГрузинский национальный музей искусств имени Шалвы Амиранашвили
Грузинский национальный музей искусств имени Шалвы Амиранашвили - Sputnik Грузия, 1920, 04.04.2022
© Sputnik / STRINGER
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Ведомство приступило к пополнению музейных фондов после 30-летнего перерыва в 2021 году
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии приобрело 37 работ 25 грузинских художников, которые будут помещены в соответствующем фонде Художественного музея имени Шалвы Амиранашвили.
На первом этапе проекта (август 2021 года) министерство закупило 37 работ 25 грузинских художников.
Это художники Давид Алексидзе, Бесик Арболишвили, Юрий Беришвили, Леван Чогошвили, Зураб Гикашвили, Гия Гугушвили, Илико Зауташвили, Давид Крацашвили, Джемал Кухалашвили и другие.
Министерство культуры приступило к пополнению музейных фондов после 30-летнего перерыва в 2021 году. Отмечается, что сбор средств начался в рамках проекта "Сохранение единства важных для культуры Грузии частных коллекций/пополнение музейных фондов".
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