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"Не верьте телефонным звонкам" – Патриархия Грузии предупреждает о мошенниках
"Не верьте телефонным звонкам" – Патриархия Грузии предупреждает о мошенниках
Ни одна служба не выдает разрешение на подобную маркетинговую деятельность и не имеет никакого отношения к этим лицам, отмечают в Патриархии 04.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-04T11:44+0400
2022-04-04T11:44+0400
2022-04-04T11:52+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Патриархия Грузии предупреждает граждан о мошенниках и просит не верить телефонным звонкам, во время которых определенные лица пытаются продать якобы от имени духовных лиц разные вещи, говорится в официальном заявлении Патриархии.В Патриархии просят учесть, что ни одна служба не выдает разрешение на подобную маркетинговую деятельность и не имеет никакого отношения к этим лицам.В Патриархии предполагают, что цель таких действий – завоевать доверие населения, чтобы продавать предметы.
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грузия, общество, новости, патриархия грузии, происшествия
"Не верьте телефонным звонкам" – Патриархия Грузии предупреждает о мошенниках
11:44 04.04.2022 (обновлено: 11:52 04.04.2022)
Ни одна служба не выдает разрешение на подобную маркетинговую деятельность и не имеет никакого отношения к этим лицам, отмечают в Патриархии
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Патриархия Грузии предупреждает граждан о мошенниках и просит не верить телефонным звонкам, во время которых определенные лица пытаются продать якобы от имени духовных лиц разные вещи, говорится в официальном заявлении Патриархии.
"Участились случаи использования имени Патриархии Грузии без разрешения. С помощью телефонных звонков граждан якобы с благословения Католикоса-Патриарха предлагают разные церковные предметы, в том числе позолоченную, окованную камнями библию или дорогостоящую церковную атрибутику", – говорится в заявлении.
В Патриархии просят учесть, что ни одна служба не выдает разрешение на подобную маркетинговую деятельность и не имеет никакого отношения к этим лицам.
В Патриархии предполагают, что цель таких действий – завоевать доверие населения, чтобы продавать предметы.