https://sputnik-georgia.ru/20220404/ne-verte-telefonnym-zvonkam---patriarkhiya-gruzii-preduprezhdaet-o-moshennikakh-265719989.html

"Не верьте телефонным звонкам" – Патриархия Грузии предупреждает о мошенниках

"Не верьте телефонным звонкам" – Патриархия Грузии предупреждает о мошенниках

Ни одна служба не выдает разрешение на подобную маркетинговую деятельность и не имеет никакого отношения к этим лицам, отмечают в Патриархии 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T11:44+0400

2022-04-04T11:44+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Патриархия Грузии предупреждает граждан о мошенниках и просит не верить телефонным звонкам, во время которых определенные лица пытаются продать якобы от имени духовных лиц разные вещи, говорится в официальном заявлении Патриархии.В Патриархии просят учесть, что ни одна служба не выдает разрешение на подобную маркетинговую деятельность и не имеет никакого отношения к этим лицам.В Патриархии предполагают, что цель таких действий – завоевать доверие населения, чтобы продавать предметы.

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грузия, общество, новости, патриархия грузии, происшествия