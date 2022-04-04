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Новый глава МИД Грузии поблагодарил премьера за доверие
Новый глава МИД Грузии поблагодарил премьера за доверие
Илья Дарчиашвили пожелал успехов своему предшественнику Давиду Залкалиани, которого премьер назначил послом Грузии в США 04.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-04T12:32+0400
2022-04-04T12:32+0400
2022-04-04T12:51+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Новый глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили поблагодарил премьер-министра Ираклия Гарибашвили за оказанное доверие и назначение на пост главы внешнеполитического ведомства, об этом он заявил на брифинге.Премьер-министр Грузии в понедельник, 4 апреля, назначил бывшего главу администрации правительства Илью Дарчиашвили на должность министра иностранных дел. Экс-глава ведомства Давид Залкалиани назначен на должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Соединенных Штатах Америки.По словам нового главы внешнеполитического ведомства, МИД Грузии, каждый грузинский дипломат как и прежде, с тем же настроем продолжит защищать интересы Грузии за пределами страны наилучшим образом.Илья Дарчиашвили также пожелал успехов своему предшественнику Давиду Залкалиани, которого премьер назначил послом Грузии в США.Илья Дарчиашвили родился в Сигнахи. В 2002 году окончил Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили по специальности "Финансы и банковское дело". В 2011 году получил степень магистра в области банковского администрирования в Школе управления Гренобля во Франции.В 2003-2006 годы занимал различные должности в "Банке Республика". В 2012-2014 годах работал в посольстве Грузии в Польше. В 2014-2015 годах занимал должность первого заместителя директора Фонда муниципального развития Грузии, затем пост Исполнительного директора Фонда.В 2015-2016 годах был назначен первым заместителем министра регионального развития и инфраструктуры Грузии. В 2016-2017 годах стал Чрезвычайным послом МИД Грузии. Следующие три года занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Польше.С 2021 года Илья Дарчиашвили занимал должность главы администрации правительства Грузии.
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мид грузии, новости, грузия, давид залкалиани, илья дарчиашвили
Новый глава МИД Грузии поблагодарил премьера за доверие
12:32 04.04.2022 (обновлено: 12:51 04.04.2022)
Илья Дарчиашвили пожелал успехов своему предшественнику Давиду Залкалиани, которого премьер назначил послом Грузии в США
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Новый глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили поблагодарил премьер-министра Ираклия Гарибашвили за оказанное доверие и назначение на пост главы внешнеполитического ведомства, об этом он заявил на брифинге.
Премьер-министр Грузии в понедельник, 4 апреля, назначил бывшего главу администрации правительства Илью Дарчиашвили на должность министра иностранных дел. Экс-глава ведомства Давид Залкалиани назначен на должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Соединенных Штатах Америки.
"Прежде всего хочу поблагодарить вас за оказанное доверие, господин премьер-министр. Для меня большая честь и в то же время ответственность заботиться о благополучии нашей страны и нашего народа вместе с вами и вашей командой", – сказал Дарчиашвили.
По словам нового главы внешнеполитического ведомства, МИД Грузии, каждый грузинский дипломат как и прежде, с тем же настроем продолжит защищать интересы Грузии за пределами страны наилучшим образом.
Илья Дарчиашвили также пожелал успехов своему предшественнику Давиду Залкалиани, которого премьер назначил послом Грузии в США.
Илья Дарчиашвили родился в Сигнахи. В 2002 году окончил Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили по специальности "Финансы и банковское дело". В 2011 году получил степень магистра в области банковского администрирования в Школе управления Гренобля во Франции.
В 2003-2006 годы занимал различные должности в "Банке Республика". В 2012-2014 годах работал в посольстве Грузии в Польше. В 2014-2015 годах занимал должность первого заместителя директора Фонда муниципального развития Грузии, затем пост Исполнительного директора Фонда.
В 2015-2016 годах был назначен первым заместителем министра регионального развития и инфраструктуры Грузии. В 2016-2017 годах стал Чрезвычайным послом МИД Грузии. Следующие три года занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Польше.
С 2021 года Илья Дарчиашвили занимал должность главы администрации правительства Грузии.