https://sputnik-georgia.ru/20220404/pochemu-kadry-iz-buchi--eto-postanovka-lavrov-privel-oblichayuschie-fakty-265735478.html

Почему кадры из Бучи — это постановка: Лавров привел обличающие факты

Почему кадры из Бучи — это постановка: Лавров привел обличающие факты

Глава МИД России прокомментировал нашумевшие кадры из города Буча в Киевской области, на которых будто бы запечатлены "погибшие мирные жители". Смотрите в... 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T17:37+0400

2022-04-04T17:37+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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По утверждениям Киева, все погибшие на кадрах — якобы жертвы российских военных. Сергей Лавров назвал эти кадры инсценировкой и напомнил, что ВС РФ полностью покинули населенный пункт еще 30 марта. На следующий день мэр города заявил, что "все у него в порядке". А распространяемые сейчас кадры появились лишь через два дня после прибытия в город ВСУ и местных журналистов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, видео, россия, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины 2022