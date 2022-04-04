https://sputnik-georgia.ru/20220404/pochemu-kadry-iz-buchi--eto-postanovka-lavrov-privel-oblichayuschie-fakty-265735478.html
Почему кадры из Бучи — это постановка: Лавров привел обличающие факты
Почему кадры из Бучи — это постановка: Лавров привел обличающие факты
Глава МИД России прокомментировал нашумевшие кадры из города Буча в Киевской области, на которых будто бы запечатлены "погибшие мирные жители". Смотрите в... 04.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-04T17:37+0400
2022-04-04T17:37+0400
2022-04-04T17:44+0400
видео
мультимедиа
россия
сергей лавров
обострение ситуации вокруг украины 2022
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По утверждениям Киева, все погибшие на кадрах — якобы жертвы российских военных. Сергей Лавров назвал эти кадры инсценировкой и напомнил, что ВС РФ полностью покинули населенный пункт еще 30 марта. На следующий день мэр города заявил, что "все у него в порядке". А распространяемые сейчас кадры появились лишь через два дня после прибытия в город ВСУ и местных журналистов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео, россия, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины 2022
Почему кадры из Бучи — это постановка: Лавров привел обличающие факты
17:37 04.04.2022 (обновлено: 17:44 04.04.2022)
Глава МИД России прокомментировал нашумевшие кадры из города Буча в Киевской области, на которых будто бы запечатлены "погибшие мирные жители". Смотрите в видео, что сказал Лавров.
По утверждениям Киева, все погибшие на кадрах — якобы жертвы российских военных. Сергей Лавров назвал эти кадры инсценировкой и напомнил, что ВС РФ полностью покинули населенный пункт еще 30 марта. На следующий день мэр города заявил, что "все у него в порядке". А распространяемые сейчас кадры появились лишь через два дня после прибытия в город ВСУ и местных журналистов.