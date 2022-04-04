https://sputnik-georgia.ru/20220404/pravyaschaya-partiya-ubeditelno-pobedila-na-vyborakh-v-vengrii-265716279.html

Правящая партия убедительно победила на выборах в Венгрии

Правящая партия убедительно победила на выборах в Венгрии

Партия ФИДЕС одержала победу на выборах в Венгрии, Орбан остается на посту премьера 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T09:38+0400

2022-04-04T09:38+0400

2022-04-04T09:38+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Правящая партия "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз" во главе с премьер-министром Виктором Орбаном одержала убедительную победу на очередных парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье в Венгрии.Борьба в воскресенье шла за 199 мест в Государственном собрании Венгрии, из которых 93 распределяются по партийным спискам, а 106 – по одномандатным округам. Разношерстная коалиция из шести оппозиционных партий, получившая название "Объединение за Венгрию", вопреки прогнозам сумела набрать лишь 35% голосов по партийным спискам и взять верх в 18 одномандатных округах. Это обеспечило ей 56 депутатских кресел.Националистическое движение "Наша родина", заручившееся поддержкой 6,2% избирателей при голосовании по партийным спискам, может рассчитывать на семь парламентских мест. Еще одно место в собрании достанется представителю немецкого меньшинства, которое сумело преодолеть установленный для него порог 0,3%.Порог прохождения в парламент для партий значительно выше: для одной – 5%, для блока двух партий – 10%, для коалиции трех и более партий – 15%.Одновременно с парламентскими выборами в Венгрии состоялся референдум по вопросу о целесообразности сохранения закона, который вызвал серьезные разногласия между руководством страны и лидерами Евросоюза. Он запрещает использование среди детей в школах литературы и материалов, рассказывающих о гомосексуальных отношениях и возможности смены пола.Правительство Венгрии считает такие действия пропагандой гомосексуализма, а Брюссель расценивает венгерский закон как притеснение сексуальных меньшинств.На референдуме гражданам республики предлагалось ответить на вопросы о том, согласны ли они с проведением в государственных школах уроков на тему сексуальной ориентации без согласия родителей, внедрением для несовершеннолетних процедур по смене пола, снятием ограничений для СМИ при публикации материалов с сексуальным подтекстом.Ранее эти меры были отвергнуты большинством депутатов парламента при принятии закона о защите детей, но правительство под давлением Брюсселя согласилось еще раз обсудить их на общенациональном референдуме. Его результаты будут объявлены позднее.

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