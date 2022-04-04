https://sputnik-georgia.ru/20220404/prezident-rossii-podpisal-ukaz-ob-otvetnykh-merakh-vizovogo-kharaktera-265731118.html

Президент России подписал указ об ответных мерах визового характера

Президент России подписал указ об ответных мерах визового характера

Документ доступен на официальном интернет-портале правовой информации 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T15:49+0400

2022-04-04T15:49+0400

2022-04-04T15:49+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных стран, пишет РИА Новости.Соответствующий документ доступен на официальном сайте правовой информации.Подчеркивается, что указ "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств" подписан "исходя из необходимости принятия безотлагательным мер в ответ на недружественные действия Европейского союза, ряда иностранных государств, их граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих либо находящихся временно на их территориях, обладателей проездных документов, выданных этими иностранными государствами или Европейским союзом, совершенные в отношении РФ, ее граждан и юридических лиц".

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир путин, россия, новости, в мире