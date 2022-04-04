Президент России подписал указ об ответных мерах визового характера
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Документ доступен на официальном интернет-портале правовой информации
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных стран, пишет РИА Новости.
Соответствующий документ доступен на официальном сайте правовой информации.
Подчеркивается, что указ "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств" подписан "исходя из необходимости принятия безотлагательным мер в ответ на недружественные действия Европейского союза, ряда иностранных государств, их граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих либо находящихся временно на их территориях, обладателей проездных документов, выданных этими иностранными государствами или Европейским союзом, совершенные в отношении РФ, ее граждан и юридических лиц".
Подчеркивается, что указ "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств" подписан "исходя из необходимости принятия безотлагательным мер в ответ на недружественные действия Европейского союза, ряда иностранных государств, их граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих либо находящихся временно на их территориях, обладателей проездных документов, выданных этими иностранными государствами или Европейским союзом, совершенные в отношении РФ, ее граждан и юридических лиц".