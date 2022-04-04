https://sputnik-georgia.ru/20220404/pshenitsa-i-muka-prodolzhayut-postupat-v-gruziyu-iz-rossii---ministr-265739375.html
Пшеница и мука продолжают поступать в Грузию из России - министр
Пшеница и мука продолжают поступать в Грузию из России - министр
В Грузии достаточное количество пшеницы и продовольственной безопасности страны ничего не угрожает, заявил министр 04.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-04T22:04+0400
2022-04-04T22:04+0400
2022-04-04T22:16+0400
грузия
новости
экономика
леван давиташвили
продукты питания
хлеб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24813/51/248135140_0:239:3000:1927_1920x0_80_0_0_7769c2d7360cd4627201f208e0780664.jpg
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Пшеница и мука продолжают поступать в Грузию из России, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге.Вопрос возможного дефицита пшеницы и муки, а также роста цен на хлебобулочные изделия стал актуален после ужесточения западных санкций против России, которая уже многие годы является основным поставщиком пшеницы и муки в Грузию.По словам Давиташвили, учитывая географическое положение стран в регионе, рынки Казахстана и России имеют конкурентное преимущество с точки зрения цены.Ранее в Минфине заявили, что в Грузии достаточное количество пшеницы и продовольственной безопасности страны ничего не угрожает.Тем не менее, ситуация на международных рынках относительно цен на муку и пшеницу очень динамичная. Изменения происходят очень быстро как в убывающую, так и в возрастающую сторону.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.Цена на пшеницу на международных рынках начала расти с лета 2021 года. Поэтому для грузинских мелькомбинатов было не выгодно перерабатывать пшеницу и производить муку на месте.Трудные времена для грузинских мукомолов настали после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых в июне 2021 года. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, так как на этот продукт экспортная пошлина не взымается, соответственно сократив в прошлом году импорт пшеницы больше чем на 30%.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24813/51/248135140_305:0:2874:1927_1920x0_80_0_0_3a951012c639f1be42cebff8e7143ab3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, леван давиташвили, продукты питания, хлеб
Пшеница и мука продолжают поступать в Грузию из России - министр
22:04 04.04.2022 (обновлено: 22:16 04.04.2022)
В Грузии достаточное количество пшеницы и продовольственной безопасности страны ничего не угрожает, заявил министр
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Пшеница и мука продолжают поступать в Грузию из России, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге.
Вопрос возможного дефицита пшеницы и муки, а также роста цен на хлебобулочные изделия стал актуален после ужесточения западных санкций против России, которая уже многие годы является основным поставщиком пшеницы и муки в Грузию.
"С пшеницей проблем нет. Пшеница и мука поступают в Грузию, поэтому здесь тоже можно быть очень спокойным. Они завозятся из основного рынка, откуда завозились, в нашем случае это была Россия, но к нему добавился Казахстан", - сказал министр.
По словам Давиташвили, учитывая географическое положение стран в регионе, рынки Казахстана и России имеют конкурентное преимущество с точки зрения цены.
Ранее в Минфине заявили, что в Грузии достаточное количество пшеницы и продовольственной безопасности страны ничего не угрожает.
Тем не менее, ситуация на международных рынках относительно цен на муку и пшеницу очень динамичная. Изменения происходят очень быстро как в убывающую, так и в возрастающую сторону.
В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.
Цена на пшеницу на международных рынках начала расти с лета 2021 года. Поэтому для грузинских мелькомбинатов было не выгодно перерабатывать пшеницу и производить муку на месте.
Трудные времена для грузинских мукомолов настали после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых в июне 2021 года. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, так как на этот продукт экспортная пошлина не взымается, соответственно сократив в прошлом году импорт пшеницы больше чем на 30%.