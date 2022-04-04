https://sputnik-georgia.ru/20220404/pshenitsa-i-muka-prodolzhayut-postupat-v-gruziyu-iz-rossii---ministr-265739375.html

Пшеница и мука продолжают поступать в Грузию из России - министр

Пшеница и мука продолжают поступать в Грузию из России - министр

В Грузии достаточное количество пшеницы и продовольственной безопасности страны ничего не угрожает, заявил министр 04.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Пшеница и мука продолжают поступать в Грузию из России, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге.Вопрос возможного дефицита пшеницы и муки, а также роста цен на хлебобулочные изделия стал актуален после ужесточения западных санкций против России, которая уже многие годы является основным поставщиком пшеницы и муки в Грузию.По словам Давиташвили, учитывая географическое положение стран в регионе, рынки Казахстана и России имеют конкурентное преимущество с точки зрения цены.Ранее в Минфине заявили, что в Грузии достаточное количество пшеницы и продовольственной безопасности страны ничего не угрожает.Тем не менее, ситуация на международных рынках относительно цен на муку и пшеницу очень динамичная. Изменения происходят очень быстро как в убывающую, так и в возрастающую сторону.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.Цена на пшеницу на международных рынках начала расти с лета 2021 года. Поэтому для грузинских мелькомбинатов было не выгодно перерабатывать пшеницу и производить муку на месте.Трудные времена для грузинских мукомолов настали после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых в июне 2021 года. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, так как на этот продукт экспортная пошлина не взымается, соответственно сократив в прошлом году импорт пшеницы больше чем на 30%.

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, продукты питания, хлеб