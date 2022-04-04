https://sputnik-georgia.ru/20220404/reshenie-o-glave-mid-gruzii-bylo-prinyato-davno--kobakhidze-265736422.html

Решение о главе МИД Грузии было принято давно – Кобахидзе

Решение о главе МИД Грузии было принято давно – Кобахидзе

Назначения Залкалиани послом Грузии в США никоим образом нельзя рассматривать как понижение в должности, заявил председатель правящей партии 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T19:06+0400

2022-04-04T19:06+0400

2022-04-04T19:40+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Решение о назначении Давида Залкалиани на должность посла Грузии в США было принято гораздо раньше, чем об этом стало известно публично, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Об отставке главы МИД Грузии премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил в понедельник утром. Должность руководителя внешнеполитического ведомства страны занял Илья Дарчиашвили, который до последнего времени возглавлял администрацию правительства. А Залкалиани было решено назначить послом Грузии в США.Кобахидзе также добавил, что это решение было принято еще до начала событий на Украине и за этим последовал целый ряд разных спекуляций.По его словам, вопрос назначения Залкалиани послом Грузии в США никоим образом нельзя рассматривать как понижение в должности. Эта должность, наделена равным по значению рангом и ответственностью, подчеркнул Кобахидзе."Безусловно, хочу пожелать успешной деятельности Давиду Залкалиани в США на посту посла, что является не менее ответственной должностью, исходя из того, что США являются нашим главным стратегическим партнером", - отметил Кобахидзе.Биография Давида ЗалкалианиЗалкалиани родился 27 февраля 1968 года в Тбилиси. Окончил факультет международного права Тбилисского государственного университета.Карьеру начал в 1992 году в МИД Грузии. Долгие годы работал на высоких должностях в дипломатических представительствах Грузии в Австрии и США.В его послужном списке значатся должности чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Узбекистане, Таджикистане и Беларуси.Затем Залкалиани вернулся на работу в МИД Грузии, возглавив департамент по глобальным отношениям.В 2012 году, с приходом к власти коалиции "Грузинская мечта" во главе с Бидзиной Иванишвили, дипломата назначили заместителем главы МИД Грузии. Через шесть лет ему доверили кресло самого министра.Владеет английским, немецким и русским языками. Женат, имеет двух дочерей.

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грузия, новости, политика, давид залкалиани, ираклий гарибашвили, мид грузии, грузинская мечта