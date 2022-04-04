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Сивков сравнил спецоперацию на Украине со Сталинградской битвой - видео
Сивков сравнил спецоперацию на Украине со Сталинградской битвой - видео
Россия потребовала созыва Совета безопасности ООН из-за "вопиющей провокации украинских радикалов в Буче", заявил заместитель постпреда России Дмитрий... 04.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-04T20:18+0400
2022-04-04T20:18+0400
2022-04-04T20:31+0400
видео
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экспертное мнение
россия
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Что произошло в Буче на самом деле и почему Запад не обращает внимание на все несостыковки? Что Россия делала на первом этапе спецоперации и как будет действовать дальше? Как опыт Сталинградской битвы позволил России не допустить серьезную ошибку? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, экспертное мнение, россия, видео
Сивков сравнил спецоперацию на Украине со Сталинградской битвой - видео
20:18 04.04.2022 (обновлено: 20:31 04.04.2022)
Россия потребовала созыва Совета безопасности ООН из-за "вопиющей провокации украинских радикалов в Буче", заявил заместитель постпреда России Дмитрий Полянский. Как это комментирует эксперт - смотрите в видео
Что произошло в Буче на самом деле и почему Запад не обращает внимание на все несостыковки? Что Россия делала на первом этапе спецоперации и как будет действовать дальше? Как опыт Сталинградской битвы позволил России не допустить серьезную ошибку? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском"
рассказал доктор военных наук Константин Сивков.