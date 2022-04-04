https://sputnik-georgia.ru/20220404/sivkov-sravnil-spetsoperatsiyu-na-ukraine-so-stalingradskoy-bitvoy---video-265737883.html

Сивков сравнил спецоперацию на Украине со Сталинградской битвой - видео

Сивков сравнил спецоперацию на Украине со Сталинградской битвой - видео

Россия потребовала созыва Совета безопасности ООН из-за "вопиющей провокации украинских радикалов в Буче", заявил заместитель постпреда России Дмитрий... 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T20:18+0400

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видео

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

экспертное мнение

россия

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Что произошло в Буче на самом деле и почему Запад не обращает внимание на все несостыковки? Что Россия делала на первом этапе спецоперации и как будет действовать дальше? Как опыт Сталинградской битвы позволил России не допустить серьезную ошибку? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор военных наук Константин Сивков.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, экспертное мнение, россия, видео